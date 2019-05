Diritti Tv, nuovi stadi e grandi campioni: così il calcio inglese si è mangiato l'Europa

Un quartetto così non si vedeva dai tempi dei Beatles. Klopp, Pochettino, Sarri ed Emery - senza contare il deluso Pep Guardiola nelle vesti di Pete Best - sono i nomi della nuova “British Invasion”. Quattro squadre, un continente in palio. Nella tre giorni calcistica, tra Europa League e Champions, l’Europa ha assistito alla supremazia della Corona inglese: Liverpool, Tottenham, Arsenal e Chelsea conquistano le finali dei due più prestigiosi tornei internazionali per club. Stile di gioco, ritmo, atletismo e grandi nomi hanno reso l’impossibile possibile, ribaltando pronostici ormai dati per scontati e offuscando perfino l’autogol Brexit.

Per molti si tratta di una forma di poesia, per altri invece solo di fortuna e molta tattica, mentre per Arrigo Sacchi il calcio resta «la cosa più importante delle cose non importanti». Sebbene infatti le geometrie del normal one siano di ineffabile bellezza e la tuta del nostro Maurizio Sarri l’outfit più in voga d’oltre manica, i risultati di Champion ed Europa League riaccendono la perplessità per eccellenza tra i calciofili: che cosa ha la Premier League in più degli altri campionati? Fuori dal rettangolo verde e in una sola parola: lungimiranza. La partita principale nel Regno Unito, di fatto, si gioca da anni all’esterno, tra diritti Tv, grandi acquisizioni, indotti e impatti indiretti.

Lo studio nato dalla collaborazione della società Ernst & Young e la Premier League, “Premier League – Economic and social impact”, notifica come l’economia britannica, nella stagione 2016/2017, ha ricevuto dalla League (intesa nella sua integrità di società) un contributo al prodotto interno lordo di 7,6 miliardi di sterline (valore stimabile attraverso il gross value added, il valore aggiunto lordo), di cui 7,2 proveniente dalle operazioni dei club. La First Division ha reso un totale di 4,3 miliardi, somma apice di una performance finanziaria in grado di far passare l’impatto dei club (compresi indotti ed entrate indirette) da 0,7 miliardi del 1998/99, ai 7,2 miliardi del 2016/17 (+800%), con un tasso di crescita media annua del 13%.