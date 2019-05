Michel Barnier, ecco chi sarà il prossimo presidente della Commissione europea (che nessuno voterà)

Gli avversari lo chiamano «il cretino delle Alpi», ma sarà il prossimo presidente della Commissione europea. Gli inglesi lo odiano perché grazie alla sua fermezza da capo negoziatore Brexit ha imposto fin da subito a Londra le prerogative dei 27 Stati Ue, compresa la clausola del backstop che ha mandato in tilt la democrazia di Sua Maestà. Nei prossimi cinque anni Michel Barnier sarà l’uomo che deciderà i destini dei 500 milioni di cittadini europei, anche se la maggioranza di loro non lo ha mai sentito nominare. Questo 68enne francese originario della Savoia sperava di arrivare prima alla presidenza della Commissione europea, ma nel 2014 è stato scalzato dall’amico Jean-Claude Juncker che come risarcimento gli ha dato il palcoscenico perfetto per la sua riscossa personale. Ora che Barnier non ha più una Brexit da negoziare, gli rimane una fitta rete di relazioni europee costruita in una carriera politica lunga quarant’anni in cui è stato più volte ministro del governo francese, consigliere personale di Nicolas Sarkozy e commissario Ue all’agricoltura. E ora, dopo aver perso un giro politico può prendersi la sua rivincita sfruttando la voglia di incidere del presidente francese Emmanuel Macron e l’insipida mediocrità del suo principale sfidante: Manfred Weber, il candidato del Ppe alla Commissione.

La sua nomina è data quasi per scontata. Nell’ultimo Consiglio europeo del nove maggio a Sibiu, in Romania, i 27 leader europei hanno fatto capire non terranno conto dei nomi scelti dai principali eurogruppi europei. E tanti saluti al metodo dello Spitzenkandidat con buona pace dei cittadini europei che non hanno neanche fatto in tempo a capire chi sono i candidati presentati dai socialisti, popolari, verdi, conservatori e liberali europei. A prendere l’iniziativa è stato il presidente francese Emmanuel Macron che ha definito i vari Weber e Timmermans dei «candidati tecnici» aggiungendo che si batterà per avere «il miglior candidato, coerente con ambizioni europee forti, persone capaci, che porteranno valore aggiunto al progetto europeo». Tradotto: Michel Barnier, che ha tre qualità rispetto ai suoi avversari. Primo: è francese, e dal 2004 il presidente della Commissione non viene da un Paese “grande”. L’ultimo è stato Prodi che ha guidato il processo di allargamento a Est. Secondo: si è dimostrato un leader affidabile per i leader del Consiglio europeo che non lo conoscevano e ha gestito con la giusta fermezza il negoziato Brexit, condividendo con Macron l’idea di far uscire il prima possibile il Regno Unito dall’Unione. Ma questo potrebbe essere il suo più grande limite per quei Paesi, Lussemburgo, Olanda e Irlanda che vorrebbero per sempre Londra nell’Ue. Terzo: è il perfetto candidato del compromesso nel caso di un arrivo testa a testa tra i socialisti e popolari. L’Italia, come avevamo previsto, è rimasta a guardare, ed è stata coinvolta in un breve incontro interlocutorio più per garbo personale e istituzionale che per strategia. Tanto che il presidente del Consiglio Conte ha dovuto dichiarare: «L’Italia vuole recitare il ruolo che le spetta», ma la sensazione è che Macron si muoverebbe per Barnier anche con un rifiuto italiano.

A preparare il terreno è stato lo stesso negoziatore della Brexit tra discorsi sul futuro dell’Europa e una serie di colloqui fatti nelle ultime settimane con i leader europei, l’ultimo in ordine di tempo è stato il premier croato Andrej Plenković, non a caso l’ultimo Stato a entrare nell’Ue con cui Barnier non ha avuto modo di stringere tanti rapporti in questi anni. Il discorso che ha fatto pochi giorni fa a Monaco di Baviera è quello di un candidato in pectore. Politico ne riporta la frase più significativa: «Siamo diventati spettatori del nostro futuro, del nostro stesso destino. E io non sono entrato in politica per essere uno spettatore. Dobbiamo essere attori». Parole d’ordine di un candidato alla commissione più che di un ex negoziatore e molto simili a quelle scritte da Macron nel suo manifesto del Rinascimento europeo.