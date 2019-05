Negroamaro vuol dire Salento. E queste sono le cinque migliori bottiglie

Espressione tipica del Salento, il Negroamaro è senza dubbio, per la sua qualità ed eleganza, il campione dell’enologia pugliese. Il clima, il tipo di terreno e la forma di allevamento ad alberello, che segnano uniformemente la Penisola Salentina, costituiscono le condizioni ideali per la coltivazione di questo vitigno eclettico. I migliori vini di Negroamaro sono molto ricchi di colore, spesso molto robusti ma con tannini poco appariscenti, carratterizzati da un gusto leggermente amaro con profumi complessi che ricordano la prugna secca, il tabacco e il caffè tostato. Fino a pochi decenni fa il vino pugliese era ancora considerato un vino da taglio: serviva cioè per ‘rafforzare’ i vini del nord, aggiungendo colore, corpo e struttura. Oggi non è più così e il Negroamaro si impone sempre più come un prodotto di successo.

Proprio per questi motivi, l’associazioneGnamGlam- in collaborazione con DeGusto Salento e Fisar - dedica al Negroamaro una giornata annuale di degustazione che si svolge a Roma il 17 maggio 2019 (leggi qui per le info). Ben 18 cantine per un totale di più di 50 etichette. E poi tre masterclass per conoscere in profondità le varie espressioni del vitigno. Il titolo della manifestazione è “Mieru. Il Negroamaro e gli altri. Vini del Salento a Roma”.

“Mieru in dialetto salentino significa ‘vino’”, spiega Ilaria Donatio, responsabile dell’associazione GnamGlam. “Questo perché in epoca romana – non tutti lo sanno – esistevano due espressioni per indicare il vino. Il “vinum” era quello miscelato con acqua, miele, resine ed altri addittivi per renderlo più sciropposo. Con la parola “merum”, invece, si indicava il vino schietto, sincero, puro: questo era, di fatto, quello più buono e pregiato. E il Salento può a buon diritto considerarsi patria del vino di qualità. Tale è certamente il Negroamaro, frutto del vitigno simbolo di questa terra. Proprio per questo motivo siamo davvero molto lieti di ospitare nella capitale le aziende prestigiose che portano nel mondo con orgoglio il nome del Salento e del Negroamaro”.

In attesa di conoscere meglio tutte le declinazioni del Negroamaro, ecco quali sono per noi le 5 etichette adatte ai vari gusti che vi consigliamo di assaggiare.