Inchieste, migranti e sondaggi: ora per Salvini è crisi vera (e la legge di bilancio sta arrivando)

Difficile dire oggi se si tratti dell’inizio della fine, o di un fisiologico stop dopo quattordici mesi di crescita costante. Quel che è certo è che il tocco che un tempo sembrava magico, anche nella capacità di rispondere e di rintuzzare gli attacchi, oggi sembra smarrito. Nel caso Siri, Salvini si è fatto cucinare a fuoco lento come un pollo dai Cinque Stelle, che hanno tenuto per settimane sulla graticola - e sulle prime pagine dei giornali - il sottosegretario leghista e il suo leader, cotti a fuoco lento e infine mangiati con la revoca della nomina. Anche in Europa, Salvini sembra sempre più marginalizzato ogni giorno che passa, senza un gruppo parlamentare di riferimento e senza alleati in grado di garantirgli centralità nel parlamento di Strasburgo o nella scelta dei commissari a Bruxelles. Allo stesso modo, la mossa di un nuovo decreto sicurezza che di fatto esautora il ministero dei trasporti (e il Movimento Cinque Stelle) dalla gestione dei migranti, con la contemporanea lettera a Conte e Moavero in cui chiede un “serrate le fila“ del governo attorno alla strategia della fermezza del Viminale appare come un atto di sorprendente debolezza. Tanto più alla luce dell’alzata di spalle che riceve in cambio dal riottoso alleato, sprezzante nel bollare come un fallimento sia la strategia dei porti chiusi sia l’inconsistenza dei rimpatri di massa di cui sinora non si è vista l’ombra.