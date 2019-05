Ecco perché i Paesi ricchi vogliono depredare l'Africa, di nuovo

Pubblichiamo un estratto di "La variabile africana - Riserve naturali ed equilibrio geopolitico del pianeta" (Egea) del giornalista e conduttore radiofonico di Radio Popolare Raffaele Masto.

«Hic sunt leones»: un buco nero ma affollato

Nelle carte geografiche dell’antichità, sull’Africa c’era una vasta macchia bianca nella quale campeggiava la scritta «hic sunt leones», «qui ci sono i leoni». Qualche secolo dopo, quello spazio inesplorato si trasformò nel luogo di approvvigionamento di un bene prezioso, gli schiavi, che costituirono un’importante spinta per la rivoluzione industriale. Poi, con il colonialismo, divenne il territorio di produzione di beni minerari e agricoli fondamentali per l’economia europea, e con quella ricchezza l’Occidente finanziò due grandi guerre mondiali e l’equilibrio geopolitico che ne uscì Nella seconda metà del secolo scorso l’Africa visse la grande era delle indipendenze e sembrò che finalmente il continente dovesse diventare protagonista del proprio sviluppo. Come sappiamo, non è andata così: l’Africa è rimasta una sorta di buco nero che i nostri media hanno raccontato di volta in volta con gli stereotipi della fame, delle guerre, dei colpi di Stato, della siccità, delle carestie. Insomma, un continente da «aiutare». Ma fino a quando? Per quanto tempo ancora dovremo aiutare l’Africa e gli africani? Oggi, secondo molti analisti e politici, qualcosa starebbe cambiando: una buona parte dei Paesi del continente vanta una crescita formidabile del Pil; le grandi economie emergenti, come la Cina, sono diventate forti investitori nelle potenzialità africane e anche le potenze finanziarie del mondo arabo si stanno mostrando interessate all’Africa e sono sempre più presenti; non sono da meno le vecchie potenze coloniali, come la Francia, impegnate a non perdere posizioni. Su tutto il territorio africano, dunque, transitano enormi flussi di denaro e le città cambiano volto rispetto a ciò che erano solo un paio di decenni fa. Maputo, Kinshasa, Luanda, Abidjan, Nairobi sono letteralmente irriconoscibili: nuove strade, ponti, circonvallazioni, cavalcavia, centri commerciali, grattacieli, quartieri residenziali.

Arrivare ad Addis Abeba nei primi anni Novanta del secolo scorso era scioccante. Appena usciti dall’aeroporto si veniva assaliti da frotte di sciancati dalla poliomielite che, con una pezza di cuoio sotto il sedere e le maniinfilate in ciabattine infradito, trascinavano il proprio corpo con le gambe rinsecchite e il viso perennemente a venti centimetri da terra, a caccia di elemosine; lo stesso accadeva in Meskel Square, l’immensa piazza centrale della capitale etiope. Oggi fuori dall’aeroporto non ci sono più mendicanti poliomielitici ad attendervi: le vaccinazioni hanno debellato la malattia. In compenso la città, nella nitida luce dell’altopiano e nell’aria frizzante dei 2400 metri di altitudine, espone orgogliosa la sua skyline fatta di grattacieli di vetro e cemento e scintillanti centri commerciali dietro i quali svettano decine di gru, segno che si continua a costruire. Anche l’aeroporto è cambiato: un tempo era uno scalo buio e tetro, disorganizzato, sporco, con sale d’attesa piccole e dai sedili sfasciati, nelle quali la gente si affollava vociante e attendeva per ore. Oggi il terminal internazionale dell’Addis Abeba Bole International Airport è un’ardita costruzione ultramoderna con tralicci d’acciaio, immense vetrate, ampi spazi a disposizione dei passeggeri, bar, ristoranti, negozi ed efficienti aree dogana e controllo passaporti. Per valutare il profondo mutamento della collocazione geopolitica del Paese rispetto al passato basta fermarsi a guardare i grandi tabelloni luminosi di arrivi e partenze, un tempo monopolizzati da compagnie europee e destinazioni come Londra, Francoforte, Parigi, Amsterdam, e oggi invece dominati da mete come Dubai, Jedda, Riad, Doha, Delhi, Pechino. Insomma, sotto i cieli africani oggi c’è un grande affollamento. Che cosa è accaduto? Perché questo rinnovato interesse di imprese pubbliche e private, di multinazionali, governi stranieri e grandi investitori? Siamo dunque realmente alla vigilia del tanto evocato sviluppo dell’Africa o si tratta dell’ennesimo flop?

Per la verità non è la prima volta che sull’Africa si appuntano gli interessi di così tanti attori della scena economica e politica mondiale. Agli albori della rivoluzione industriale tutte le potenze europee dell’epoca – Francia, Inghilterra, Olanda, Germania, Portogallo – prelevavano schiavi dal continente. Gli arabi non avevano nemmeno avuto bisogno della rivoluzione industriale perché lo facevano fin dall’antichità, e quando in Africa si erano presentati pure gli europei li avevano considerati semplicemente dei concorrenti con i quali rivaleggiare. Anche il colonialismo fu praticato da tutte le grandi potenze. Inoltre, che in Africa ci siano i cinesi non è una novità del terzo millennio dato che già negli anni Sessanta del secolo scorso Mao riuniva regolarmente a Pechino i capi di Stato africani e pianificava gli interventi economici e la cooperazione sino-africana.

La storia ha dimostrato che quelle relazioni e la presenza di molti protagonisti politici ed economici mondiali non hanno portato sviluppo per l’Africa e gli africani. Anzi, il continente è rimasto al palo: basta uscire da quelle città che hanno cambiato volto per rendersi conto che sono un biglietto da visita falso, che non rappresentano in modo veritiero i Paesi di cui sono capitali politiche o economiche. Addis Abeba, nonostante la sua crescita, resta la capitale di uno Stato che non ha ancora raggiunto l’autosufficienza alimentare, la cui popolazione viene periodicamente falcidiata dai devastanti effetti combinati di siccità e carestia, e che deve ricorrere alle campagne di raccolta fondi delle agenzie Onu per sostenere gli abitanti delle aree rurali. Lo stesso accade in Mozambico dove, fuori da Maputo, si ritrova un Paese arretrato e lento come lo era qualche decennio fa. Per non parlare della Repubblica Democratica del Congo: Kinshasa, la capitale, sembra essere una sorta di Stato nello Stato, e una volta usciti dall’area urbana si devono fare i conti con un paesaggio senza strade, totalmente impercorribile durante la stagione delle piogge.