Entro due anni avremo un robot-avatar che prenderà il nostro posto

L’Italia non è riuscita a giocare nei Mondiali di calcio del 2018 però, per la capacità tecnologica necessaria, sarebbe più opportuno riuscire a partecipare alla competizione della Xprize Foundation. Non tanto per i 10 milioni di dollari stanziati per il vincitore ma perché partecipare – e addirittura vincere – vorrebbe dire essere in grado di realizzare un robot, nostro avatar, «telecomandabile» fino a 100 chilometri di distanza!

L’idea nasce da quel vulcano d’innovazione di Peter Diamandis, fondatore di Xprize, che proprio a ridosso dei Mondiali in Russia ha presentato ad Austin, in Texas, questo ambizioso concorso che vedrà l’assegnazione del primo premio entro la fine del 2021. Con poche indicazioni di massima: l’utente che «piloterà» a distanza non dovrà essere particolarmente addestrato o avere competenze super-tecniche e il suo avatar – il robot – dovrà vedere, ascoltare, sentire e interagire con l’ambiente e le relative persone presenti, compiendo attività sia semplici sia complesse (senza però entrare nella definizione di tali attività complesse).