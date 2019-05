Elezioni europee, ecco chi sono (e come comunicano) i gruppi e i candidati in corsa a sinistra

Spostiamoci ancora più a sinistra, dove troviamo il Gruppo confederale della Sinistra unitaria europea GUE/NGL, presieduto dal 2012 dalla tedesca Gabriele Zimmer, appartenente al partito Die Linke. Nel 2014 GUE/NGL con il 6,92% dei voti, ottenne 52 seggi, l’ultima proiezione ufficiale ne stima 46. Un’integrazione che garantisca uguaglianza, solidarietà internazionale e sostenibilità sono i valori principali del manifesto politico di questo gruppo, che su Twitter scrive che un’altra Europa è possibile e si descrive come femminista, dalla parte dei lavoratori, della pace, dei diritti umani e dell’ambiente. E, a proposito di ambiente, i Verdi cinque anni fa ottennero il 6,66% dei consensi e 50 seggi, l’ultima previsione ufficiale ne stima sette in più. “Noi ci preoccupiamo, noi agiamo, noi lottiamo” si legge sul loro sito web, per cosa, è facile da immaginare. Far convivere ecologia ed economia è considerata una priorità per creare posti di lavoro e rispettare l’ambiente, senza dimenticare la giustizia sociale e la democrazia inclusiva. #Changeinthemaking è l’hashtag per seguire non solo proposte e iniziative ma anche i leader Ska Keller e Bas Eickhout.

#RenewEurope e #ValuesFirst sono invece alcuni degli hasthag usati da ALDE, l’Alleanza dei Democratici e dei Liberali per l’Europa, il quarto e ultimo gruppo di cui ci occupiamo oggi. Al suo interno troviamo ad esempio +Europa in Italia e La République En Marche, ovvero la formazione politica di Emmanuel Macron. L’inquilino dell’Eliseo, nonostante la tribolata esperienza presidenziale, viene visto come il principale rappresentante di quell’europeismo che si contrappone alle pulsioni nazionalistiche, non a caso si presentò con l’Inno alla Gioia per il suo primo discorso dopo l’elezione. Per capire gli obiettivi di ALDE possiamo riportare direttamente le parole del suo presidente Guy Verhofstadt “Abbiamo un sacco di lavoro davanti a noi: (la lotta ai) cambiamenti climatici, il potenziamento del mercato interno, come diventare più competitivi rispetto ai nuovi "imperi" come Cina e India, dobbiamo costruire una governance economica europea, proteggerci contro la Russia creando un pilastro europeo di difesa all'interno della NATO e infine dobbiamo mettere in atto una politica in materia di asilo e immigrazione.” “Vogliamo un'Europa che abbracci il potenziale dell'evoluzione tecnologica e digitale, dell'innovazione (…) che ci protegga come cittadini contro minacce come il cambiamento climatico, il terrorismo, i conflitti informatici e il crimine organizzato (…) Vogliamo un'Europa dei mercati aperti e del commercio. Vogliamo un'Europa che persegua l'innovazione economica.” Sono invece le parole di Margrethe Vestager, un altro esponente di rilievo di ALDE, commissario europeo per la concorrenza. Nel 2014 con l’8,92% dei voti, il gruppo ottenne 67 seggi, l’ultima previsione ufficiale ne stima 76. Andrà davvero così?