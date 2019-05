Il libro di Odifreddi e Farinetti è un spot inutile. Leggete Forchielli e Mengoli se volete capire il futuro (e averne paura)

Il bastone. Piergiorgio Odifreddi, testa fina, ha ragione, “la menzogna è la natura sia dei media, sia dei politici. Chi parla oggi di fake news come se fossero una novità, è un ingenuo o un mentitore”. Peccato però che alla congenita menzogna dei media, Odifreddi, “il matematico impertinente”, si pieghi, con beato ghigno e braghe all’aria. Il libro che ha firmato insieme a Oscar Farinetti, infatti, non è affatto, come strilla la ‘quarta’, “un duello filosofico dei tempi moderni” (fake news!). Nonostante il titolo tonante –Dialogo tra un cinico e un sognatore –, che fa sbalzare dalla tomba Platone e Leopardi in duetto, questo: a) non è un “duello” (a neanche metà del tomo comincia un imbarazzante valzer dei leccaculo, “per tutto il resto che hai scritto sono d’accordo”, ma noi hai ragione tu, macché la ragione è tutta tua etc.); b) non si tratta di un “duello filosofico”, nel senso che la “filosofia” c’entra nulla, piuttosto, è il Manuale delle Giovani marmotte in salsa Eataly, una insalatiera di stucchevoli, gastronomiche banalità (esempio: “l’essere giovani prescinde dall’età, il senso del futuro consiste nel pensare che ci sono ancora un sacco di cose da inventare, la tenacia ci consente di trasformare i sogni in realtà”; a questo punto, per galvanizzare gli zuccheri, appiccate il video di Ogni maledetta domenica in sottofondo, per lo meno Al Pacino, a recitare, è da Oscar, è meglio di Oscar, che poi in verità si chiama Natale); c) in realtà, questo non è neanche un libro, ma uno scambio di mail tra Odifreddi e Farinetti allo scopo, presumo, di far promozione a entrambi (nella Bibliografia finale, imbarazzante – perché citare in lingua testi altrimenti disponibili in italiano da decenni, da ere, come Guerra e pace o La tempesta? – i libri di Odifreddi superano quelli di Platone e di Darwin e di Joyce). Torno al punto c) e preciso: secondo me Farinetti, che ha scoperto il vizio narrativo, anzi, messianico – d’altronde, finanzia la Scuola Holden e non fa che citare Baricco, forse ha letto solo quello – ha preteso Rizzoli (che s’è inchinata a cotanto imprenditore) e Odifreddi, che si è prestato. Già, perché Odifreddi, al netto delle cretinate (dare dei “perdigiorno” a “Proust, Bergson e Heidegger”; mettere sullo stesso piano “Mosé, Cristo e Maometto” con “Lenin, Mussolini e Hitler” sotto la didascalia “grandi fanatici che pretendono di imporre a tutti le proprie paranoie, ideologiche e preconcette”; proporre, per risolvere le disparità sociali cioè economiche, di “requisire agli italiani la metà d[ei] risparmi” investiti in azioni e obbligazioni), dice quel che crede, è finanche divertente (“si fa tanto parlare di ‘salvare il pianeta’, come se i cambiamenti climatici prodotti dall’uomo potessero fare più che un po’ di solletico alla Terra”). Farinetti, invece, tira acqua al suo mulino, tira i consumatori dentro i propri opifici commerciali, altro che filosofia, ci racconta quanto è bravo lui, quanto è bravo suo papà, quanto è importante Eataly (“Nel 2012 il presidente Napolitano venne in visita al nuovo Eataly di Roma, abbiamo parlato a lungo”), quanto è bello lavorare per Eataly (patetica la storia, alle pp.205-207, di Raffaele, “che voleva fare carriera dentro Eataly” e oggi “è il direttore generale di tutte le attività di Eataly negli Stati Uniti”: e questo è un duello filosofico?), quanto sono buoni quelli di Eataly (“da Eataly in Italia lavorano duecentottantatré extracomunitari e più di trenta rifugiati politici, ottimamente integrati”), quanto è buono mangiare Eataly (“negli Eataly predichiamo di comprare di meno, invitiamo la gente a cercare cose che costano il doppio ma a comprarne la metà”). Duole, appunto, che a inchinarsi al cospetto di tale ‘spottone’ – per altro costoso: 17 euro al beota lettore – sia un intellettuale come Odifreddi, non certo un perdigiorno, non uno stupido, obbligato a sorbirsi le parabole paranoiche dell’imprenditore illuminato(“Abbiamo amato persone, ed è stato bellissimo”:qui imita Gio Evan, forse; “Siamo tutti Torri di Pisa… Se non pendesse sarebbe una delle tante belle torri italiane. Invece quella pende, pende ma non cade, dunque è imperfetta ma sa gestire la sua imperfezione”). Domandarsi perché Farinetti, al posto di ostinarsi a scrivere e a pensare, non stipendi poeti, filosofi, pensatori migliori di lui – d’altra decenza di quelli sfornati alla Holden, baraccopoli dei Bariccodipendenti – è inutile, Oscar predica bene poi razzola come più gli conviene. D’altronde, che sia culturalmente un salame lo si capisce quando dichiara, felice come un panzerotto, “immagina che degustare una mariola cruda della bassa parmense, presidio Slow Food, sia come leggere Guerra e pace, le prime due fette sono come le prime cento pagine di Tolstoj”. Insomma, Farinetti ci mette le fette di prosciutto sugli occhi, intimandoci, ma che cavoli leggi Tolstoj, idiota, leggere fa male al fegato, mangia quello che ti dico io, è più sano, e sii felice. In effetti, la pagina più bella del libro è l’esergo: Farinetti ci tiene tanto a leggere una poesia a Odifreddi. Lui lascia fare. Infine sbotta. “Scusami tanto, ma io preferisco Oscar Wilde”. Solo che al posto di leggere il divo Oscar, il pio Piergiorgio si è messo a chiacchierare con la sua contraffazione.

Piergiorgio Odifreddi & Oscar Farinetti, Dialogo tra un cinico e un sognatore, Rizzoli 2019, pp. 234, euro 17,00