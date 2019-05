Salvini, accetta un consiglio: taci e lavora, o farai la fine di Renzi

Il corto circuito, di cui i media sono complici più o meno consapevoli, è evidente. Salvini può dire un giorno che clandestini e irregolari sono mezzo milione e il giorno dopo (per merito suo?) soltanto novantamila, ovvero meno del numero reale delle sole badanti e baby sitter in nero. Il ministro propone un nuovo decreto per arginare gli sbarchi, pretendendo così di mettere sotto il controllo del Viminale anche la navigazione e quindi la marina militare (che in qualche caso soccorre migranti e naufraghi), ma nessuno gli dice che gli sbarchi dopo l’emergenza degli ultimi anni si sono ridotti del 90 per cento, circa 150mila per tutta Europa, l’equivalente dello 0,03 per cento della popolazione della Ue. Così come passano invece in secondo piano altri dati non utilizzabili per la campagna elettorale permanente. I dati negativi, quali il numero esiguo di rimpatri rispetto ai proclami, i ritardi nello smaltimento delle domande d’asilo, l’incapacità di difendere una politica dell’immigrazione coerente in sede europea, l’aumento di clandestini sul territorio per effetto della chiusura di centri di prima accoglienza. E persino i dati positivi, quali la diminuzione del numero di reati (secondo il bilancio annuale della polizia) e appunto la diminuzione degli sbarchi, ovvero tutto ciò che contraddice quanto deve continuare ad essere percepito da un’opinione pubblica intossicata dal mantra dell’immigrazione incontrollata, dell’invasione straniera e della criminalità dilagante in attesa del Salvatore.

Per fortuna degli italiani, il gioco comincia ad essere scoperto e i sondaggi lo dimostrano. C’è una parte d’Italia che vuole mantenere le tradizioni, queste si autentiche, di solidarietà, accoglienza, tolleranza e che non tollera - qui si, è davvero intollerante - aggressioni fasciste, relativismo culturale sulla Resistenza, sproloqui antisemiti, atteggiamenti xenofobi. C’è una parte d’Italia del Sud che non vuole essere strumentalizzata da chi un giorno non lontano la disprezzava con il più trito dei luoghi comuni, quello del terrone fannullone.