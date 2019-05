Ci risiamo: Salvini parla di immigrazione, la sinistra parla di Salvini. E così vincerà sempre lui

Bene, è in cantiere il Decreto Sicurezza bis del ministro dell’internoMatteo Salvini. A proposito, dite la verità, il famoso Decreto Sicurezza vi ha stravolto la vita, vero? Ora state meglio sapendo che i disperati sono più bistrattati, che i rimpatri non rimpatriano e che i cenciosi stanno in mezzo alla strada pronti per essere additati? È cambiata la vostra condizione economica? Quella lavorativa? La serenità familiare? Bene, il Decreto Sicurezza bis raddoppia la dose. E non preoccupatevi, ci sarà il Decreto Sicurezza ter, il Decreto Sicurezza quater e così via, ogni volta che Salvini si avvicinerà a una figura barbina o a una discesa nei sondaggi sarà pronto un qualsiasi provvedimento che contenga la parola sicurezza, per non farvi desistere dalla guerra santa dei penultimi contro gli ultimi mentre lassù, i primi, brindano alla faccia vostra e continuano beatamente a farsi i fatti loro.

Però non è solo colpa di Salvini, diciamola tutta. Ci dicono che l’immigrazione sia il tema su cui Salvini batte per sconfiggere la sinistra. Ci dicono, tutti contriti, in attesa dei prossimi 70 morti, che da troppo tempo il tema degli immigrati occupa la scena pubblica. Fosse vero. Fosse vero forse si potrebbe dibattere davvero, anziché limitarsi a prendersela con il ministro dell’Interno.

Per dire, tra qualche giorno ci sono le elezioni europee? L’avete sentito? Ve ne siete accorti? Forse fareste meglio a informarvi bene: perché le elezioni europee non sono un semplice sondaggio da sbattere in faccia alla situazione politica italiana, come qualcuno vorrebbe convincervi a credere. No. Le elezioni europee sono quelle stesse elezioni che dovrebbero contenere - insieme al lavoro, allo sviluppo economico e tanti altri importanti temi - la soluzione del problema dell’immigrazione.

Le posizioni in campo sono queste, oggi: da una parte Salvini, che incrocia le dita affinché il problema-migranti non si risolva mai, per auto preservarsi come unico risolutore; dall’altra parte l’opposizione (e, a giorni alterni, i Cinque Stelle) che sul tema pensano che basti farci notare quanto è cattivo Salvini per convincerci a votarli. Nessuna soluzione alternativa. Nessun che si inserisce nel dibattito proponendo altro. Semplice semplice. Qualcosa di leggibile. Qualcosa che si riesca a spiegare a casa, al bar, in ufficio. La Libia si infiamma, nessuno riuscirà a fermare quelli che scappano dalla fame e dal piombo e l’Italia è l’approdo più vicino: questo è il dato di fatto. Salvini propone la chiusura dei porti (mentendo sapendo di mentire) e continua la sua guerra senza quartiere alle organizzazioni non governative. Gli altri che fanno? Inorridiscono, ok. E poi?