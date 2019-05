Cari liberali, giù i bastoni: Altaforte non è stata censurata al Salone del Libro

A proposito del dovere volteriano di immolarsi per il diritto altrui alla bestemmia e al sacrilegio politico (o religioso), la discussione in corso – discussione è una parola grossa – orchestrata dai “liberali senza se e senza ma”, che darebbero la vita per il sacrosanto diritto di Altaforte di eccettera eccettera… mostra almeno tre macroscopici errori oggettivi, proprio in senso liberale. Di cui ai “liberali senza se e senza ma” non importa nulla, perché non solo - e ci verremo - non sono “senza se e senza ma”, ma non sono nemmeno liberali.

Il primo errore rimanda al popperiano paradosso della tolleranza, che portò il filosofo inglese a teorizzare il dovere dell’intolleranza con gli intolleranti. La tolleranza non è solo un sentimento o un dovere morale; è in primo luogo un sistema di governo del pluralismo e del conflitto culturale e sociale. Il problema della tolleranza è che deve “funzionare”, cioè deve servire a preservare i principi della società aperta, di cui è a un tempo un presupposto costituzionale e un’espressione culturale.

La tolleranza, cioè la massima apertura alla libera espressione del pensiero – di qualunque pensiero – deve servire a produrre tolleranza, cioè a contenere lo scontro delle idee e degli interessi in termini pacifici. Non è vero che dal punto di vista liberale sia, in ogni caso, doveroso accettare l’espressione di idee violente, a condizione che queste non siano materialmente “agite”. Ciò che porta a prediligere un atteggiamento più condiscendente o uno più restrittivo in questi casi è una valutazione di opportunità, legata alle conseguenze delle due alternative. In base a questo principio, ad esempio, si è scelto di discriminare pesantemente la libertà di parola degli integralisti islamici in molti paesi occidentali, tra cui l’Italia, al punto che un editore o un autore che volesse plaudire alla “grandezza” dell’Isis con le stesse parole con cui Polacchi di Altaforte ha omaggiato la “grandezza” del fascismo rischierebbe ben di peggio che la semplice esclusione dal Salone del Libro o un processo per apologia di reato.