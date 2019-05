Cambiamento climatico: Inghilterra, Irlanda e Scozia hanno dichiarato l’emergenza. Cosa aspetta l’Unione europea?

La tutela dell’ambiente non è solo un argomento utile a catturare l’attenzione dell’opinione pubblica ma sta ritornando prepotentemente nell’agenda politica, almeno all’estero. I cambiamenti climatici e i danni all’ambiente costituiscono la priorità per qualsiasi azione politica, ad esserne convinta è Greta Thunberg, che in un tweet di qualche giorno fa ha ribadito la sua idea su quello che dovrebbe essere il tema principale per le imminenti elezioni europee. Tutti ormai conoscono Greta e la sua determinazione, tutti hanno sentito parlare dei venerdì per il futuro, gli scioperi in giro per il mondo con cui gli studenti chiedono agli adulti di essere responsabili e di lasciargli un pianeta più vivibile. Greta ha parlato a politici, assemblee, folle, istituzioni, ha sensibilizzato giovani e meno giovani, ha evidenziato un problema tanto noto quanto incomprensibilmente trascurato, un problema che riguarda tutti.

Il suo impegno sta creando un effetto emulativo e la politica pare finalmente accorgersi della sua importanza, a partire da quella oltremanica. Pochi giorni fa la Camera dei Comuni ha approvato una mozione, presentata da Jeremy Corbyn, che dichiara l’emergenza climatica ed ambientale. Come riporta Ansa, il leader laburista, parlando con un gruppo di ambientalisti, ha sottolineato anche l’impegno a lavorare con altri Paesi per allontanare la catastrofe climatica e far capire agli Usa di non poter ignorare gli accordi internazionali. Anche in Scozia è stata dichiarata l’emergenza climatica. Il Paese guidato da Nicola Sturgeon è molto sensibile al tema, infatti già nel 2018 è stato adottato il Climate Change Bill, ora potenziato, e sempre lo scorso anno il 75% circa dell’elettricità scozzese proveniva da fonti rinnovabili e le esportazioni nel resto del Regno Unito sono raddoppiate. Ora si intende sfruttare anche le maree per ricavare energia e si vogliono raddoppiare gli investimenti per potenziare forme ecologiche di trasporto e incoraggiare le persone a usarle.