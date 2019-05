Viva la disobbedienza e lo scontro sociale: così magari l’Italia si sveglia davvero

“C’è una tensione sociale palpabile, non solo a Roma, come non si avvertiva da anni. Nelle piazze è tornata una divisione tra estremismi che non fa bene a nessuno”. No, Di Maio, ci dispiace, ma non siamo d’accordo con le parole del vicepremier. Tutto quel che sta succedendo in questa calda primavera è in qualche modo salutare, finanche auspicabile in un Paese in cui la dialettica sociale sembrava morta, o perlomeno addormentata da un lento declino economico, politico, culturale.

E invece no, vivaddio, scopriamo di essere un Paese che, a suo modo, ha ancora un’anima. In cui in migliaia scendono in piazza a Roma, di fronte alla Sapienza, per difendere il diritto di parola di Mimmo Lucano. In cui le periferie tornano al centro del dibattito, da Torre Maura a Casal Bruciato, sino al palazzo occupato Spin Time, oggetto del blitz dell’elemosiniere vaticano. In cui persino la marina disubbidisce al ministro degli Interni quando si tratta di salvare e far sbarcare migranti o di multare le navi delle organizzazioni non governative che salvano i naufragi in mare. O, per tornare indietro di qualche settimana, in cui centinaia di migliaia di giovani scendono in piazza per l’ambiente e per chiedere a gran voce politiche di decarbonizzazione.