Gli utili di Enel e la crescita da record di Cattolica Assicurazioni: 10 titoli da tenere d’occhio in Borsa

Finanza

Unicredit punta in alto per il 2019, Campari non si svende: settimana interessante in Borsa

Unicredit pianifica per quest'anno ricavi pari a 19,8 miliardi di euro, mentre Campari non ha intenzione di vendere, malgrado faccia gola agli acquirenti. Le notizie finanziarie più rilevanti di questa settimana