La rivolta della Sapienza per Mimmo Lucano: e ora il “modello Riace” spaventa davvero le destre

«Avevamo indicato un modello di sviluppo, vogliono dimostrare che non può esserci un’alternativa e invece c’è». Mimmo Lucano, sindaco sospeso di Riace, il paesino calabrese diventato noto nel mondo per il suo modello di accoglienza dei migranti, entra nei corridoi dell’Università Sapienza di Roma “scortato” da un corteo di studenti, ricercatori e docenti che intonano “Bella Ciao”. Dopo l’annuncio di Forza Nuova di voler impedire il suo intervento con una manifestazione non autorizzata, centinaia di persone, radunate in un presidio antifascista, hanno atteso Lucano all’ingresso dell’ateneo blindato, circondato dalle camionette della polizia per evitare scontri tra i manifestanti e i militanti di estrema destra, che pur hanno tentato di avvicinarsi senza riuscirci. Una mattinata di attesa al grido «Siamo tutti Mimmo Lucano». E poi l’ex sindaco di Riace – rinviato a giudizio con l’accusa di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e irregolarità di gestione nel modello del paese, nonostante la stroncatura dell’inchiesta da parte della Cassazione – arriva nella Capitale. «In treno e poi a piedi, accompagnato da qualche amico», come racconta lui stesso.

«Sono uno di voi, non ho fatto nulla di speciale», ripete emozionato. «Non ci vuole molto per far prevalere il senso dell’umanità e dell’uguaglianza. Ma anche se non sono più sindaco, il sogno continuerà fino alla fine. Noi siamo l’onda rossa che contrasta l’onda nera che sta oscurando i nostri orizzonti. Questo clima di odio non dipende però solo da loro (riferendosi a Forza Nuova, ndr). Il ministro dell’Interno ha contribuito a creare questo clima in Italia». Le stoccate a Salvini, nel suo discorso, non mancano. «Tutti i cittadini possono sbagliare, fare degli errori, ma in ogni caso dobbiamo assumercene la responsabilità e affrontare a testa alta i processi, non trovare escamotage per evitarli», dice. E ancora: «Io sono forte nella mia debolezza. Salvini ha detto che sono “uno zero”. Ho detto: “È vero”».

Poco prima, una cinquantina di militanti capitanati dal leader di Forza Nuova, Roberto Fiore vengono fermati a 500 metri dall’università. In testa uno striscione con la scritta “Mimmo Lucano nemico dell’Italia”, e slogan contro il sindaco calabrese accusato di sostenere «l’immigrazione incontrollata che sta uccidendo l’Italia».