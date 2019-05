Rivoluzione Europea, quattro proposte concrete per battere i sovranisti e cambiare l’Ue

Introduzione di Tommaso Nannicini.

«Riprendiamoci il controllo», recitava lo slogan della campagna referendaria a favore della Brexit nel Regno Unito. «Riprendiamoci moneta e confini», gli fece subito eco Matteo Salvini dall’Italia. Un richiamo vincente, non c’è che dire. I fautori della Brexit quel referendum l’hanno vinto. E la nuova Lega di Salvini governa l’Italia insieme al Movimento 5 Stelle e ormai è accreditata come il primo partito italiano da tutti i sondaggi. In paesi dove sempre più persone si aspettano meno dal futuro e percepiscono i propri governanti come incapaci di incidere su quei problemi che parlano alle loro vite, è chiaro il fascino del richiamo a riprendersi il controllo con gli strumenti degli stati nazionali. A fermare il treno della globalizzazione e dell’integrazione europea, per riacchiappare le fabbriche che si sono trasferite in paesi a basso costo del lavoro e per tenere fuori dalle nostre città il fantomatico idraulico polacco (anche se, magari, non la badante rumena, perché quella serve a coprire i buchi di un sistema di welfare tanto esteso quanto lacunoso rispetto a nuovi bisogni). Fermiamoci un attimo, però. I cosiddetti sovranisti, forti del loro successo elettorale, hanno davvero la situazione sotto controllo? O sembrano piuttosto come gli stregoni di marxiana memoria che hanno evocato forze che ora non sono in grado di controllare? Il Regno Unito è incapace di trovare un modo sensato per farla davvero, la Brexit, e il premier Theresa May si è beccata tre voti contrari del Parlamento sulle proposte di accordo con l’Unione Europea. Mentre qualcuno parla già di un secondo referendum, si sta scivolando verso la possibilità di un’uscita senza accordo con potenziali effetti dirompenti sull’economia britannica. L’Italia del governo giallo-verde, nel frattempo, allarga i cordoni della spesa corrente per far finta di mantenere una serie di insensate promesse elettorali, ma l’economia rischia di tornare in recessione e l’aumento del debito pubblico rende la prospettiva dell’Italexit, l’uscita del nostro Paese dall’euro, meno fantascientifica che nel passato.

Per carità, non basta criticare i pasticci dei sovranisti al governo per risolvere la crisi della politica tradizionale. Se qualcuno si illude che, passata la nottata, si tornerà al paradiso perduto della lotta tra sinistra riformista e destra conservatrice, dei summit intergovernativi tra leader moderati in quel di Bruxelles, ha fatto male i conti. Per dirla con Salvatore Veca, le radici profonde dell’insorgenza del populismo sovranista – che toccano al cuore la crisi della politica e della democrazia rappresentativa – ne spiegano anche la resilienza, la persistenza di un solido radicamento elettorale perfino di fronte a scelte di governo fallimentari. Sul futuro dell’Europa si scontrano tre linee politiche: (1) quella sovranista di rottamare la costruzione europea; (2) quella conservatrice di non toccare lo status quo; (3) e quella neo-europeista di costruire un’Europa politica con chi ci sta. Questa “terza via” è l’orizzonte che lega tra loro le proposte di questo libro. Una terza via tra l’euro-ottimismo inerte di chi spera che – appunto – passi la nottata, l’economia riparta e i consensi dei populisti si asciughino, senza bisogno di cambiare le istituzioni e le politiche europee, e l’euro-disfattismo di chi dipinge l’Europa come il capro espiatorio di tutti i nostri mali, sperando di lucrare consensi dal disagio economico e sociale.

Intendiamoci: dire che l’Europa deve essere rivoltata come un calzino non vuol dire inseguire i populisti. Vuol dire fare quello a cui ogni europeista dovrebbe aspirare: caricarsi dell’onere della prova rispetto agli strumenti con cui l’Europa può tornare a creare benessere e giustizia sociale. Perché in politica non sei misurato sulle conquiste di ieri, ma sui problemi che risolvi oggi. Qui nessuno propone di creare un super Stato. E neanche di “cedere sovranità”, come troppe volte abbiamo detto nella nostra retorica. Si tratta di costruire una nuova sovranità intorno a problemi comuni che non avranno soluzione se non a livello europeo. Con chi ci sta, anche arrivando a uno sdoppiamento istituzionale tra chi si accontenta di un mercato unico e chi ambisce a qualcosa di più. Lo so: la storiella della nuova Europa gli elettori l’hanno già sentita. Ci abbiamo fatto molti convegni. Mai una scelta. Per questo serve radicalità nelle scelte, una volta per tutte. Per dirla con il titolo di questo libro, anche se i suoi autori non sono soliti vestire i panni di novelli giacobini, serve una rivoluzione. Per leggere nella giusta prospettiva le proposte tanto concrete quanto rivoluzionare del libro, nel loro tentativo di delineare la terza via di cui sopra, dobbiamo mettere in fila tre elementi. Primo, c’è da capire che cosa è andato storto: perché l’Unione Europea, nel mezzo delle crisi che l’hanno colpita (finanziaria, economica e migratoria), è apparsa fuori controllo e lontana dai suoi cittadini. Secondo, c’è da capire che cosa non sta funzionando nella risposta dei sovranisti: perché l’illusione di costruire muri non ci rende padroni a casa nostra, ma schiavi di decisioni prese altrove, magari a Pechino o Mosca. Terzo, c’è da capire che fare: per non ripetere gli errori del passato e trovare una prospettiva che rimetta la costruzione europea sui binari giusti. Altrimenti, anche le proposte che seguono resteranno roba da convegni, senza tradursi in azione politica capace di cambiare il destino di noi europei.

La perdita del controllo: i limiti e gli errori dell’Unione Europea I ritardi della costruzione europea si misurano su molti piani, da quello geopolitico a quello della difesa e della sicurezza comune. Ma come ci ha spiegato tante volte Sergio Fabbrini, le “crisi multiple” che si sono susseguite dal 2008 a oggi (finanziaria, economica e migratoria) hanno mostrato tutti i limiti dell’Unione Europea, alimentando una crisi di fiducia nei suoi confronti. Una crisi di fiducia sia di input sia di output, come direbbero gli scienziati sociali. Input: perché le procedure decisionali appaiono lontane e poco democratiche, sganciate da una vera discussione politica a livello europeo. Output: perché le politiche europee che derivano da quelle procedure non danno risposte visibili ai problemi dei cittadini. Come discutono Clementi e Fabbrini, gran parte di questi limiti sono ascrivibili alla prevalenza del metodo intergovernativo su quello comunitario, anche in presenza di scelte che invece richiederebbero che a livello europeo si sviluppasse una dialettica democratica simile a quella che avviene all’interno di ogni paese: con visioni del mondo e piattaforme distinte sui temi che ci accomunano. Ciò ha causato “lo svuotamento delle democrazie nazionali, senza che questo portasse a una dialettica politica sovranazionale”. I casi della politica economica e di quella migratoria sono lampanti. E mostrano non solo il deficit istituzionale dell’Europa, ma anche l’incapacità delle sue leadership politiche di capire la portata di problemi comuni la cui soluzione non può che arrivare da risposte comuni. Prendiamo l’esempio della politica economica. La risposta macroeconomica alla Grande Recessione da parte dei paesi europei è stata tardiva e inefficace.