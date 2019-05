La “Bestia” propagandistica di Salvini usa gli apparati dello Stato come servizio d’ordine

Sia detto con cognizione di causa, la “cupiditas serviendi” è anche segnale palese dell’insufficienza bellica della “Bestia” nella sua funzione di plauso, pompaggio e sostegno al nuovo Matteo Nazionale. Non bastano i meme, non bastano le fake news a stabilizzare il consenso, a tenere in alto sugli scudi, perfino su quelli in uso presso la polizia di Stato. Il “Capitano”, i moschettieri di Salvini talvolta peccano di eccessiva fiducia in se stessi, le mitragliette innalzate in effigie da un Morisi possono anche incepparsi. A quel punto però, quando la guardia personale si accorge della propria inadeguatezza, ecco che altri si premurano di convocare il corpo militare più musicalmente antologizzato dello Stivale, i pompieri, e questi, come fossimo in presenza di un gatto in cima all’albero, mal volentieri sono costretti a presentarsi con corde e scale, e intanto che rimuovono lo striscione recante l’augurio “Non sei il benvenuto”, i Vigili del Fuoco, per bocca proprio di un sindacalista di categoria, si interrogano su come si sia mossa la catena di comando per rassicurare il vicepremier leghista: «Ho parlato con i miei colleghi del comparto di Bergamo, e mi hanno confermato che l’ordine è arrivato ‘da molto in alto’. Tutto questo non è normale e non è opportuno. Se lo striscione generava un problema politico, perché non è intervenuta la Digos? Invece di preoccuparsi del dissenso, il ministro Salvini si occupi del contratto nazionale dei pompieri, che ancora manca della tutela dell'Inail». Negli scatti fotografici dell’impresa, c’è il “corpo del reato” ammainato e infine portato giù.

Quanto alla risposta al tweet di Roberto Saviano – “Parole ambigue dal MinistroDellaMalaVita su CasalBruciato per non indispettire i cani feroci di #CasaPound che minacciano donne e bambini. E la @poliziadistato, che sequestra striscioni e telefonini, ridotta a servizio d'ordine per la campagna elettorale di un partito. Che pena”, quest’ultima suona altrettanto irrituale. “La polizia di Stato serve il Paese e non è piegata ad alcun interesse di parte. Chi sbaglia paga nelle forme prescritte dalla legge. Che pena leggere commenti affrettati e ingenerosi per dispute politiche o per regolare conti personali”.

Democrazia e stato di diritto pretendono infatti che tra le benemerenze di chi ha un incarico pubblico ci siano anche i momenti in cui si è contestati, così come la pioggia prevede, non meno per definizione, che il governo sia sempre “ladro”. “La Bestia” non può ritenere d’essere insindacabile. Alla fine, questa intera storia rimanda, perdonerete la retorica, a una delle più brutte poesie di Bertolt Brecht, “La scritta invincibile”, dove si racconta di un “Viva Lenin” segnato a lapis sulla parete di un carcere italiano, scritta che sempre fa ritorno alla vista sotto le ripetute mani di biacca, al punto che il secondino capo, in definitiva non potrà fare altro che richiedere ai suoi sottoposti di levare il muro. Un ordine nel quale brilla per intero l’attitudine dei servi. La solerzia dei Caporali verso i Capitani è, forse, il selfie prolungato della subcultura di uno strapaese che ancora prova tepore per il fascismo?