Fondi pensione: a 20 anni dall’introduzione battono tre avversari diretti

Coloro che hanno aderito alla previdenza integrativa sin dagli esordi di questo importante strumento di risparmio sono riusciti, negli anni, a dare un grande valore ai propri risparmi. Infatti, da uno studio i cui risultati sono stati pubblicati sul Corriere della Sera, è emersa una bella differenza di risultati tra il risparmio accumulato nel fondo pensione negoziale (23.526 euro) rispetto agli investimenti in azioni internazionali (21.033 euro), in titoli di Stato internazionali (17.185 euro) e al Tfr lasciato in azienda (9.277 euro).

Se oltre al guadagno si tiene conto anche degli importanti vantaggi fiscali offerti dalla previdenza integrativa, la convenienza del risparmio previdenziale integrativo rispetto ad altri strumenti non teme rivali.

