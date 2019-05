Fingersi morti per non pagare il conto: preparatevi, sta arrivando la truffa finale del Governo gialloverde

Altro debito? Siamo già molto sopra le previsioni e con lo spread a 281: meglio di no. Rimangono tagli e tasse, quell’austerità che Salvini e Di Maio vedono come fumo negli occhi e che avevano promesso di mettere definitivamente in soffitta a furia di ricatti e pugni sul tavolo. Peccato che nel frattempo Di Maio sia diventato un agnellino che elogia la Merkel, che attesta l’europeismo del Movimento, che si presenta alle europee con un programma uguale a quello del Pd e che difende il sacro vincolo del 3% dagli attacchi di Salvini.

Il Capitano, nel frattempo, parla di tutto, dagli immancabili migranti alla cannabis, fino al futuro di Gennaro Gattuso, ma di economia e bilancio pubblico non proferisce parola, se non per promettere l’esatto opposto: «Fino a che la disoccupazione non sarà dimezzata in Italia, fino a che non arriveremo al 5%, spenderemo tutto quello che dovremo spendere», ha detto ieri all’inaugurazione di una nuova sede della Cdp a Verona, aprendo a ogni possibile sforamento dei patti, come se il debito pubblico italiano già non fosse un gradino sopra la spazzatura, guardato a vista da tutte le agenzie di rating, con fucili spianati e outlook negativi.

La confusione è grande sotto il cielo, direbbe Mao, ma la situazione è tutto fuorché eccellente. Mai la Lega accetterebbe di fare una legge di bilancio di tasse e tagli. Mai i Cinque Stelle - che vogliono stare in maggioranza in Europa - accetterebbero di andare allo scontro definitivo con la Commissione Europea e con i mercati. Ecco perché entrambi stanno cercando in tutti i modi di arrivare allo scontro finale e di rimettere il cerino nelle mani di Sergio Mattarella. La Lega per andare a votare subito e prendersi i parlamentari che i sondaggi le accreditano. I Cinque Stelle, che invece dimezzerebbero i loro consensi, sperando che estragga dal cilindro qualcosa - un governo tecnico, o del presidente - che tenga in vita la legislatura e si prenda la responsabilità di salvare l’Italia.