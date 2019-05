Salvini, ascolta Mentana: non sei Berlusconi, e gli editti contro Fazio e i tg sono patetici

Non siamo in un regime dittatoriale o alla vigilia di, non diamo a Matteo Salvini tutta questa importanza. Ma, come si dice nella bassa emiliana, il vicepremier leghista “sta svaccando”. I suoi toni prepotenti toccano vette particolarmente irritanti in questi giorni, in cui interviene a gamba tesa sulle faccende televisive, argomento che non dovrebbe interessare a uno che è responsabile della nostra sicurezza, delle strade, dei porti. Invece il ministro degli Interni ama sguazzare nel frivolo, forse vorrebbe lui stesso fare il conduttore televisivo vista la maestria nel campo dimostrata con il favoloso concorso social “Vinci Salvini”, una gara di like tra i suoi supporter in cui la mano più lesta vince nientemeno che un caffè con il Capitano, e magari pure un selfie.

Dopo gli ossessivi attacchi a Fabio Fazio per il ricco compenso e per la qualità del suo prodotto televisivo, Salvini si è permesso di ficcare il naso nel mondo dell’informazione e in particolare dei notiziari televisivi della sera. Tutti brutti e cattivi, tranne ovviamente il Tg2 sovranista dell’amico Gennaro Sangiuliano. "Fate un esperimento. Stasera guardate i tg, guardate il Tg1, Tg5 e TgLa7", ha esordito il nostro eroe dal palco del suo comizio a Legnago, “parleranno solo di fesserie di cui non importa nulla a nessuno, non delle cose che stiamo dicendo qui ora”.