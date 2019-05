Chiamatelo ritardo di cittadinanza: niente lavoro e niente software (almeno fino a giugno)

Né si sa ancora nulla sul fronte del software per l’incrocio dei curriculum dei percettori del reddito con le offerte di lavoro. Le prime convocazioni nei centri per l’impiego non avranno né il supporto del software promesso, né quello dei navigator. La app sul Modello del “Mississippi Works”, il sistema creato da Parisi negli States che i Cinque Stelle vorrebbero importare in Italia, per essere acquistata da Anpal Servizi avrebbe bisogno di una gara pubblica. Come lo stesso ministro del Lavoro Luigi Di Maio, d’altronde, ha assicurato in una puntata di Report, per fugare ogni dubbio sul conflitto di interessi di Mimmo Parisi.

Ma nonostante gli sforzi di cercare “vie straordinarie” per l’acquisizione, la partita è ancora ferma. Il governo ha stanziato addirittura 25 milioni di euro, tolti dalle risorse dirette dei centri per l’impiego, per essere dirottati, con un emendamento last minute al decretone, sull’acquisizione della app senza gara. Per cercare una “toppa normativa” si è provato all’inizio un blitz nella bozza del decreto “sblocca cantieri”. E alla fine nel “decreto crescita” è spuntata una norma ad hoc per far sì che Parisi possa procedere a una aggiudicazione diretta, in modo da evitare il conflitto di interessi. E cioè acquisendo il software tramite una società in house del ministero del Lavoro, senza di fatto che da presidente di Anpal e amministratore unico di Anpal servizi si ritrovi formalmente ad acquisire il suo stesso software da Parisi direttore (ora in aspettativa) di Nsparc, il centro di ricerca Oltreoceano in cui ha sviluppato la app venduta allo Stato del Mississippi. E la società in house individuata sarebbe Invitalia. Ma ora anche dalla partecipata del ministero del Tesoro hanno fatto sapere che per acquisire la app si dovrebbe passare da una gara pubblica da tenere sulla piattaforma di Consip . Quindi, punto e a capo.

Giravolte, emendamenti last minute e blitz che però potrebbero del tutto essere evitati. Anpal, in effetti, è stazione appaltante e nel mese di marzo 2018 ha già attivato un contratto quadro con Consip per la fornitura di servizi informatici, stanziando per questi acquisti più di 9,7 milioni di fondi comunitari. Il contratto con Consip, come si legge, permetterebbe anche la realizzazione e la gestione di applicazioni, come quella prospettata da Di Maio e Parisi. L’acquisto, quindi, non avrebbe alcun impatto sui conti pubblici. Certo, dovrebbe avvenire in assoluta trasparenza. Eppure, nonostante questa possibilità e i finanziamenti europei giù sul tavolo, Palazzo Chigi ha disposto che Anpal si approvvigioni degli strumenti informatici attraverso società terze, spendendo 25 milioni di soldi pubblici, sottratti al miglioramento dei centri per l’impiego.