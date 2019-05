Ciao ciao gerarchia: la parola d’ordine del futuro è collaborazione (e nessuno è pronto)

“Il più grande principio dello sviluppo biologico e sociale è la collaborazione, non l’antagonismo”

Ashley Montagu

In economia e nella società, le asimmetrie sono un problema complesso da risolvere. L’enfasi di molti sull’asimmetria economica e sulle disuguaglianze puramente reddituali, a discapito di altri tipi di disuguaglianze molto più importanti, è un fattore di assoluta cecità strategica. Va fatta chiarezza: la giustizia sociale e l’equità non sono solo questioni economiche. Tutt’altro. Per di più, sono problemi che sembrano diventare meno importanti quando abbiamo soddisfatto i nostri bisogni materiali primari: mangiare, bere, vestirsi, crescere i figli, mantenere la famiglia. La piramide di Maslow sui bisogni insegna.

La realtà sostanziale è profondamente diversa. E molti non l’hanno ancora compresa. In un mondo interdipendente che scambia e condivide la conoscenza in Rete, la realtà è una sola: le gerarchie sociali ed intellettuali contano molto di più delle gerarchie economiche. La quota sproporzionata e assolutamente asimmetrica dei pochissimi che hanno un’influenza intellettuale sul sistema nel suo complesso è molto più inquietante della distribuzione iniqua della ricchezza perché, a differenza dei gap economici, nessuna politica economica e sociale può eliminare questa iniquità nel breve periodo.

La gente vive più a lungo e meglio nelle società dove l’economia basata sulla conoscenza è più sviluppata. Tutti i dati raccontano che chi si trova in una società dal dislivello culturale più accentuato vive meno, a prescindere dalla sua condizione economica. È uno dei passaggi fondamentali per comprendere l’evoluzione del capitalismo: la condivisione in rete è l'unico processo che resiste all'erosione entropica della complessità in un mondo che è sempre meno prevedibile e controllabile. Ad esempio, e nonostante tutto, web e social media sono mezzi di enorme importanza per la promozione di un dibattito democratico, anche se spesso degenerano in chiacchiere insensate e in sale “insonorizzate” dove gruppi di persone che la pensano allo stesso modo parlano solo con se stessi ed inveiscono contro i loro avversari ideologici.