Consumi, gli imprenditori italiani non hanno fiducia nella ripresa

Merito, senza dubbio, delle sue continue innovazioni: «Rispetto a 20 anni fa», continua De Camillis, «è molto cambiato: il discount ha introdotto il fresco, che prima non c’era e adesso è il 35% delle sue vendite, ha migliorato l’aspetto dei suoi ambienti, ha comunicato un messaggio diverso – con un assortimento, come è ovvio, minore rispetto a quello di ipermercati e supermercati». Ma c’entra anche il fatto che, come spiega a margine a Linkiesta l’ad di Nielsen Italia Lauren Zeller, la gente «deve badare a come spende».

Non è una notizia, certo. ma nonostante le buone cifre delle vendite, l’economia non è (ancora) tornata a girare e occorre sempre farsi i conti in tasca. Anche se, spiega Zeller, anche in Italia è in atto quello che in Francia si può già notare da almeno tre anni: il discount non è più visto come un «supermercato per i poveri, bensì come un’alternativa». Sono in aumento «quelli che appartengono a classi sociali più alte che fanno la spesa lì». Da un lato, è cambiata la percezione rispetto al discount stesso, anche grazie alla migliore qualità dei suoi prodotti. Dall’altro anche gli status symbol: andare a fare la spesa a un Aldi o a un Lidl con la Ferrari, per estremizzare il concetto, non è più un’idea assurda. Anzi.

Il ragionamento, però, è accompagnato anche da un’altra tendenza: il maggior peso dei consumatori “golden”, cioè ad alto valore, e quello dei “Low Price”, che invece spendono poco per cose di minor qualità.