La vera minaccia alla nostra sovranità è il debito pubblico. Tutto il resto non conta nulla

È come un nodo scorsoio che si stringe sempre di più, al collo della politica. Salvini minaccia di sforare il 3%? Tria paventa un aumento dell’Iva? Giorgetti evoca la crisi di governo? Lo spread sale e gli effetti di annunci che lasciano il tempo che trovano, e che a volte servono solo per riempire le pagine dei giornali, ce li ritroviamo nel conto da pagare ai mercati e alla loro sfiducia nei confronti dell’Italia. Giusto per dare due cifre: secondo l’osservatorio sui conti pubblici italiani guidato da Carlo Cottarelli, i soli primi sei mesi di governo gialloverde, dalla querelle Savona al braccio di ferro con la Commissione Europa per la legge di bilancio, hanno portato in dote, per il solo 2019, 1,5 miliardi di spesa aggiuntiva per interessi sul debito. Per il quadriennio 2018-21 la maggior spesa cumulata è di oltre 4 miliardi. Tanto per essere chiari: sono soldi che toccherà pagare, o con tasse in più, o con servizi in meno.

Non è una questione di fare il tifo per lo spread o meno. È l’attestazione, cari sovranisti alle vongole, che ciò che ci rende sempre meno padroni a casa nostra è il debito pubblico che abbiamo sulle spalle. Esempio stupido: basta un outlook negativo di un’agenzia di rating, una previsione nefasta dei nostri indici di crescita, o la dichiarazione di un politico estero qualunque che esprima dubbi sulla nostra capacità di rifinanziarci, e si balla come su una nave in tempesta. Sinceramente: quanto pensate che possa contare, sullo scacchiere internazionale, un Paese così esposto alle turbolenze? Quanto pensate possa battere i pugni sul tavolo, in Europa? Quali margini di manovra pensate possa avere, per aumentare la propria competitività sui mercati internazionali?