Queste persone stanno organizzando una festa che avrà luogo tra 250 anni. Ecco come partecipare

Chissà come, chissà dove. Sulla location i due designer sono vaghi: “È tutto il pianeta”, per cui, aggiungono, “è necessario tenerlo con cura perché possa essere il teatro della festa”. In ogni caso, chi oggi acquista l’invito, si assume anche il compito di tramandarlo, di generazione in generazione, fino ai fortunati partecipanti. Così facendo si assicura di far parte di una storia lunghissima, che si dipanerà per due secoli e mezzo. Un’iniziativa che, si spera, unirà persone da tutto il mondo. E che aiuta a pensare a se stessi come a un tassello di tutta una storia, di una serie di generazioni che sono venute, che esistono, e che verranno.

Può anche essere un sistema efficace per spingere a comportarsi con più responsabilità nei confronti del futuro. Pensare a mantenere il pianeta pronto e pulito per una festa può funzionare di più rispetto agli appelli terroristico-apocalittici che vengono lanciati di più. Tutto sommato, è una festa. Ed è bella l’idea che si è fatto di tutto per far divertire le persone, tra 250 anni.