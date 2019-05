Majorino: “Accoglienza, lavoro e ambiente: ecco le mie tre priorità per l’Europa di domani”

Torniamo alla revisione del Trattato di Dublino: il Parlamento ci sta, la Commissione pure, poi arriva il Consiglio Europeo formato dai capi di Stato e di governo e blocca tutto, perché manca l’unanimità…

Sono da cambiare anche le regole europee soprattutto relativamente al Consiglio. Non c'è dubbio che siamo di fronte alla necessità di un cambio di passo importantissimo in Europa anche sulle regole di funzionamento dell’Unione. Non puoi andare a dire in giro che Salvini quanto è pericoloso in nome della bellezza dell'Europa di oggi. Per difendere l’Europa oggi è necessario cambiarla.

Vale anche per le regole del mercato del lavoro e per gli ammortizzatori sociali?

Partiamo da livelli minimi di dignità e garanzie sotto i quali non puoi mai scendere, se lavori in Europa. Questo riguarda i salari, e soprattutto le differenze salariali tra uomo e donna. Non possiamo accettare che ci siano condizioni fiscali così differenti tra un Paese e l’altro, e lo dico da europeista, prima di tutto: perché questo non aiuta la libera circolazione del lavoro delle merci della produzione, ma aiuta la fuga dei capitali a favore di alcuni a discapito di altri. Lo stesso vale per le tasse: le multinazionali devono pagare le tasse dove fanno utili e l'Europa su questo deve farsi sentire in maniera molto più poderosa, con un’unica voce. Tutto questo, e un fondo comune per la ricerca e l’innovazione credo che debbano essere i pilastri su cui costruire la competitività e la giustizia sociale dell’Europa di domani.