Ece Temelkuran: «Il populismo è il figlio mostruoso del neoliberismo. E ci sta mangiando tutti»

«Non facciamoci strane idee. I leader populisti non sono destinati a collassare. Non nell’immediato. E anche se riuscissimo a rimpiazzarli, fino a quando non mettiamo in discussione l’intero impianto del sistema, non risolveremo il problema». Mentre il mondo stava guardando la Turchia combattere nelle strade un finto golpe, la giornalista Ece Temelkuran capiva che non per lei non sarebbe più stato possibile restare nel paese. Giornalista da sempre ostile al regime di Recep Tayyip Erdoğan, Temelkuran ha visto da lontano l’arrivo di questa deriva. «La Turchia era vista come il modello da seguire per contrastare il terrorismo islamico dopo l’11 settembre. Ma quando è arrivato Erdoğan quell’esperimento è fallito. È stato un processo lungo e graduale e solo dopo il 2016 abbiamo iniziato a lasciare il paese in centinaia». Da laboratorio di democrazia a laboratorio di questa nuova forma di democrazia illiberale, un ossimoro per dire gentilmente una parola che ai populisti (di destra) ovviamente non piace: dittatura. «Per capire cosa vuol dire stare sotto Erdoğan devi prendere Donald Trump, moltiplicarlo per 100 e farlo governare per diciassette anni. Gli americani non capiranno mai cosa si prova. E gli stessi europei hanno cominciato a vedere la dimensione del problema solo quando hanno capito che questi leader stavano prendendo potere in tutto il continente e non solo da noi. O da voi in Italia, che siete forse gli unici al mondo che potete capire cosa si prova ad essere un esperimento unico al modo di stress democratico». Il tema del collasso delle democrazie è forse uno degli argomenti centrali del dibattito contemporaneo, e Temelkuran lo racconta in Come sfasciare un paese in sette mosse. La via che porta dal populismo alla dittatura (Bollati Boringhieri), un libro fondamentale per capire come siamo arrivati a questo punto, di come non si tratti di casi isolati e di come a rischio sia tutto il sistema in cui siamo cresciuti. Al punto che, scherzando ironicamente, ci è capitato più volte durante la conversazione di dirci che se in tutto il mondo prendono piede le democrazie illiberali, non ci rimarrà più nessun posto dove andare in esilio.

Ma cosa è successo? Da qualche tempo a questa parte la lettura che vede nella crisi economica del 2008 la scintilla fondamentale per l’esplosione di questa rabbia e di questo risentimento in tutto il mondo sembra non essere soddisfacente. «C’è un nuovo cinismo che ha ormai preso piede. Una tendenza prevaricatrice alimentata da una propaganda continua per cui questi leader, facendo riferimento tutti a una grandezza perduta dei propri singoli paesi, promettono di risolvere le situazioni ma senza mettere in discussione l’intero ordine neoliberale». Il populismo, infatti, non attacca quelle che sono le vere radici del problema della crescente disuguaglianza. Su questo, Temelkuran è ancora più netta di quanto non sia nel corso di tutta l'intervista: «Non capisco come si faccia a criticare il populismo senza mettere in discussione il neoberalismo. Il populismo non è ancor che il figlio mostruoso dell’ordine neoliberale che si è rivoltato contro il suo stesso sistema e lo sta mangiando». L’unico problema è che così mangia anche noi tutti come persone, come individui e come comunità.