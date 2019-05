La biografia di Salvini? Farebbe incazzare persino un leghista

Il genere degenerato (a mo’ di premessa). L’agiografia, in politica, è un genere disgustoso. E pericoloso. Il politico – che non speriamo sapiente, per lo meno decente – è stato scelto (e pagato) dagli italiani per fare quello che deve. Non è un eroe. Non è un artista. Non è un santo. Le case editrici dovrebbero smetterla di fare i tipografi dell’ego dei politici, il trionfo della bestia democratica che latra sotto elezioni.

Chapeau. Nicola Zingaretti pubblica il suo libro, Piazza Grande, per Feltrinelli. Matteo Salvini si fa intervistare per Altaforte. Ha vinto Salvini. Dimostrando che il marchio editoriale è niente, conta chi firma. Grazie a Salvini, Altaforte è importante quanto Feltrinelli: la cagnara al Salone del Libro – sontuosamente surfata dal Ministro – ha fatto levitare le vendite, forse è stata architettata a tavolino, forse Nicola Lagioia ha un cuore leghista.

Più che una intervista, una leccata. Salvini ha fatto bene a scegliere Altaforte, ma ha cannato l’interlocutore. L’agiografia, ripeto, è un genere disgustoso. L’intervista di Chiara Giannini – che occupa 50 pagine sulle 150 del tomo – è didattica, soporifera, inchinata. Così non si fa. Si comincia con il massaggio pelvico – seconda riga: “è l’uomo più desiderato dalle donne dello Stivale, anche, di nascosto, da quelle di sinistra, malgrado non abbia propriamente la faccia del latin lover. C’è chi pagherebbe oro per vederlo nella quotidianità della vita privata o solo per prenderci un caffè” – per passare alla bulimia da superlativo – Salvini in bikini da Avenger: “È il supereroe che combatte contro il male, il Clark Kent che di giorno è una persona comune, tra la gente, ma che all’occorrenza si trasforma nel salvatore del mondo”. L’elogio, alchemicamente, si volta in ridicolo. I leghisti saranno i primi a incazzarsi. Fanno bene.