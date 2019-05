Era ora: l’attenzione all’ambiente è diventato un valore anche in Borsa

Potrebbe sembrare un dato sorprendente quello che emerge dall’annuale Institutional Investor Survey di Morrow Sodali, ma in realtà è solo la conferma che il cambio di rotta è avvenuto. Morrow Sodali è tra i principali player a livello globale di consulenza specializzata in servizi per azionisti e obbligazionisti, di corporate governance, di proxy advisory e operazioni sui mercati dei capitali, che da qualche anno conduce un’indagine molto approfondita per intercettare, mappare e comprendere in quali direzioni si muovono gli interessi degli investitori istituzionali nei confronti delle aziende che hanno in portafoglio. L’edizione 2019 della survey, che è stata condotta lo scorso dicembre su un campione di 46 investitori istituzionali che detengono 33mila miliardi di dollari di masse gestite, ci rappresenta in maniera esplicita e significativa la loro crescente attenzione nell’esigere non solo maggiori informazioni sulla composizione del board e sulle strategie aziendali, ma anche sulla gestione delle questioni ESG (Environment Social Governance).

A guardare i dati infatti, possiamo vedere che ai fini del voto in assemblea, le politiche legate alle corporate governance sono molto importanti per il 93% degli investitori intervistati, la sostenibilità è fondamentale per il 54%, le performance finanziarie contano per appena il 48%. In futuro, per essere più “appetibili”, secondo la survey, le società dovranno concentrarsi prevalentemente su quattro aree: gestione dei parametri ESG in termini di strategia aziendale e obiettivi di performance, discussione dei temi impact quali la cultura aziendale e il rischio reputazionale, retribuzione dei dirigenti oggetto di attività di engagement collettivo durante la stagione assembleare, realizzazione di un sistema di reporting aziendale più snello per presentare agli investitori una storia coerente.