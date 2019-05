Corrado Passera: “Le banche tradizionali? Spariranno”

Redazione Finanza è il ciclo di dibattiti che Moneyfarm organizza ogni mese per la città di Milano, cercando di capire come le dinamiche economiche e finanziarie impattino sui risparmi delle famiglie italiane. Questo mese hanno invitato Corrado Passera, ex top manager di noti gruppi industriali e bancari, da Mondadori a Olivetti, da Poste Italiane – che ha traghettato verso il futuro attraverso una massiccia riorganizzazione – a Banca Intesa, che con lui è diventata Intesa San Paolo. Oggi è il CEO di Illimity, banca innovativa dedicata alle piccole e medie imprese in difficoltà ma con grande potenziale.

