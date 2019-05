Cari genitori, incoraggiate le vostre figlie a studiare matematica e fisica

Esteri

Chi è Ilhan Omar, la prima donna di colore e musulmana al Congresso Usa

Originaria della Somalia, arrivata in Usa da ragazzina e poi approdata al Congresso, la storia della Omar è soprattutto una storia di riscatto. Attaccata da più parti per via dell'hijab che porta e di alcune sue affermazioni relative all'11 settembre, di recente si è raccontata in un'intervista