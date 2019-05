Un appello e Salvini e Di Maio: fateci consumare l’energia che produciamo

Come in Grecia, dove in alcuni Comuni nei periodi estivi l’energia prodotta dai pannelli sulle scuole viene “regalata” alle famiglie in difficoltà, visto che l’edificio è vuoto e gli studenti sono in vacanza. In Italia non possiamo più aspettare. I dati sulle rinnovabili sono impietosi, nel 2018 la produzione da solare, eolico, bioenergie è scesa per la prima volta da 12 anni, perché le nuove installazioni procedono a ritmi lentissimi e gli impianti installati da 8-9 anni cominciano a perdere efficienza, come raccontato nel Rapporto Comuni rinnovabili presentato recentemente da Legambiente.

La situazione è tale che sono a rischio persino i limitati obiettivi fissati al 2030 dalla Strategia energetica nazionale presentata dal Governo Conte. Il problema è che la maggioranza sull’apertura a questa prospettiva di autoproduzione e scambio è spaccata, con la Lega che non la vede come una priorità e difende le Utility del Nord Italia, e dall’altra i Cinque Stelle che non sembrano troppo convinti. La decisione è in mano al Ministro Di Maio che dovrà far capire presto se ha cambiato idea dopo che queste innovazioni erano state a lungo tra le bandiere dei Cinque Stelle, anche perché da sempre una passione di Beppe Grillo. Per fortuna in soccorso ci viene l’Europa. Lo scorso anno infatti è stata approvata una Direttiva che riconosce i diritti di ognuno di noi in quanto produttore-consumatore da fonti rinnovabili e allo scambio di energia all’interno di comunità energetiche. Per cui anche in Italia ci si arriverà, ma un rinvio nella situazione di crisi che stiamo attraversando sarebbe davvero una scelta sciagurata.