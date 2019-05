C’è poco da sfottere, siamo tutti Terrapiattisti (e ne andiamo orgogliosi)

I terrapiattisti sembra che siano il male del mondo, anzi per molti lo sono, secondo la connessione Terrapiattismo-fake news-populismo-novax-apocalisse laica, fine di tutto. Morte. Al congresso dei terrapiattisti, questa settimana a Palermo, c’erano un bel po’ di giornali, come occasione per divertirsi/divertire e per sfornare tonnellate di articoli in tono anvedi quanto so’ scemi questi.

Lasciamo stare l’attitudine così diffusa nel mondo social di dare dell’ignorante al prossimo su qualunque questione: grammatica italiana (povero Di Maio), storia (oh si studiasse la Storia), pronuncia in inglese (“Berlin waltz destroyed by the people", Matteo Renzi), economia e Scienza. Soprattutto scienza: siamo al referaggio fisso e ognuno trova qualcuno più scienziato di lui. Lasciamo stare quindi che sotto al pedagogo c'è sempre un analfabeta. Il fatto è che i Terrapiattisti a me stanno simpatici. Quel negare la fisica così scoperto, inerme, intenibile (leggi l’articolo su come confutare i Terrapiattisti parlando con un Terrapiattista). Essere attaccati proprio perché sono i soggetti più attaccabili, è tenero.

Soprattutto per il tema della negazione della razionalità. Ecco. I Terrapiattisti, nella loro ostinazione para-razionale, fanno pensare che sotto sotto, per strane vie, impermeabili ai lumi della ragione quanto inevitabili, siamo tutti così. Proprio tutti nessuno escluso. La vena irrazionale ce l’ha ognuno di noi. E quanto pulsa. Sono Terrapiattisti i complottisti, naturalmente, più o meno sci-fi. Quelli che i Rettiliani. Quelli che lo sbarco sulla Luna è la regia di Kubrick. Quelli che vedono Bildenberg, Mossad, Massoneria dappertutto. Quelli che le Torri gemelle non la raccontano giusta. Quelli delle Eminenze Grigie ovunque. Quelli a cui basterebbe spiegare, a voler essere benevoli, che al Kali Yuga non serve nessun complotto, basta un paradigma. La storia che va per la sua vallata a frana senza bisogno di di Grandi Burattinai.