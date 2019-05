Con il vostro aiuto i melograni de Linkiesta arrivano fino in Sicilia

Per la nostra campagna “1000 alberi in 100 giorni” (si può aderire qui) ci siamo rivolti a Treedom, piattaforma web nata in Italia nel 2010 che permette di piantare un albero a distanza e seguirlo online. Dalla sua fondazione, avvenuta nel 2010, Treedom ha piantato più di 400mila alberi in Africa, America Latina, Asia e Italia. Alberi, non è secondario, che vengono piantati direttamente da contadini locali e contribuiscono a produrre benefici sociali ed economici, oltre a quelli ambientali. Questa settimana gli alberi de Linkiesta saranno dei melograni e verranno piantati in uno dei progetti che Treedom realizza in Sicilia. Aiutandoci con la piantumazione di 30 alberi a titolo completamente gratuito, come sostegno al progetto.