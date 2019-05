La profezia di Cottarelli: “Il Governo non cadrà, ma continuerà a indebitarsi. Pagheranno le prossime generazioni”

La spending review.

No. Il taglio della burocrazia: uno dei mali principali, anzi il male principale dell’Italia.

Cosa farebbe?

Ci vuole una soppressione drastica, eliminando regole, regolucce, vincoli: quelle cose che bloccano, impediscono e costano un mucchio di soldi alle imprese italiane, rallentando la loro attività, in assoluto e in confronto agli altri Paesi.

Visti i litigi al governo, lei intravede un cambiamento dopo le Europee?

No. Io non sono un esperto, ma penso che se ci fosse una crisi reale, si dovrebbe andare a nuove elezioni.

Niente “ipotesi Draghi”?

No, niente governi tecnici. E nemmeno un governo sostenuto da una maggioranza raccogliticcia, che non durerebbe.

Quindi che si fa?

Io penso che il governo gialloverde rimarrà. Non cadrà. Queste che vediamo oggi sono schermaglie di crisi pre-elettorali.

Intanto, tra un litigio e l’altro si perde tempo. Nel 2030, secondo le previsioni, il nuovo G7 avrà, come unico Paese europeo, la Germania. Cosa si deve fare di fronte a questa prospettiva?

Pensare in termini di Europa. Vale per l’Italia ma anche per la Germania. Per quanto i tedeschi possano andare bene dal punto di vista economico, a quel punto della storia, in mezzo a Usa, Cina, Brasile e India non riusciranno a contare niente. Senza l’Europa non va da nessuna parte. Lo devono capire sia gli italiani che i tedeschi.

Allora così, come è, l’Europa non funziona, perché non va in quella direzione.

Esattamente. Dovrebbe essere più integrata.