Ferruccio De Bortoli: “Giovani, donne e terzo settore: ecco chi salverà l’Italia”

«Abbiamo 2,2 milioni di giovani che non studiano e non lavorano. Una classe dirigente responsabilie si auto tasserebbe per fare uscire questi ragazzi dalla discarica dei talenti in cui si sono cacciati». Parla di giovani, Ferruccio De Bortoli - non di cannabis, non di sicurezza, non di spread - quando punta il dito sulla madre di tutte le questioni italiane, sulla discriminazione delle discriminazioni. E lo fa con un’espressione brutale, “discarica dei talenti”, che descrive alla perfezione lo spreco enorme di capitale umano che questa Italia in declino si sta infliggendo da sola, mentre cerca nemici altrove. Già direttore del Corriere della Sera e del Sole24Ore, ora presidente di Vidas, associazione che offre assistenza completa e gratuita ai malati terminali, De Bortoli ha appena pubblicato un libro - “Ci salveremo. Appunti per una riscossa civica” (Garzanti, 2019) - che in realtà è un seme di speranza, in un Paese rassegnato al peggio. Una speranza che per De Bortoli non risiede nelle ricette e nelle formule magiche del leader politico di turno, bensì «in una riscossa civica senza colore politico, che dipende dalla qualità della cittadinanza». È convinto, e lo racconta più volte a Linkiesta, che «l’Italia si salva, e sono certo che si salverà», se riscoprirà «il valore della legge, dalla cultura scientifica, dalla solidarietà, soprattutto verso le nuove generazioni e verso le donne, e dalla cura della propria memoria».

Partiamo da qui, De Bortoli, e pure un po’ dal Salone del Libro di Torino e da Casal Bruciato. Lei teme il ritorno del fascismo in Italia?

No, io non penso che torni il fascismo. Ma temo che questo Paese stia perdendo la memoria di quel che è sucesso nella prima metà nel ’900. Se manteniamo la memoria, se non ce ne dimentichiamo, non scambieremo la libertà per un po’ di sicurezza in più, o per la chiusura nel nostro nocciolo nazionale. Siamo un Paese che ha un forte senso di solidarietà verso chi sta peggio. E il volontariato, cattolico e laico, da nord a sud, ne è la prova più tangibile.

Nei giorni scorsi questi valori di solidarietà hanno fatto capolino con la marina che ha salvato i migranti che stavano annegando, nonostante i porti chiusi di Salvini, e nell’elemosiniere del Papa, che ha riallacciato la corrente al condominio Spin Time. Che ne pensa, di questi due episodi?

Ho opinioni diverse, non mischierei tutto nel medesimo calderone. Per quanto riguarda la marina che salva i migranti ho pensato che esiste la legge e che i militari abbiano compiuto il loro dovere. Ci sono eccessi e forzature della politica, ma esistono funzionari che hanno ben presente che comanda la legge.

L’elemosiniere, invece?

Da cattolico, posso dire che il suo gesto è stato di grande forza evangelica, ma di scarsa educazione civica. La misericordia va bene, ma non infrangendo una legge. Mettere nella condizione di pagare le bollette arretrate è un conto, ma riallacciare l’elettricità non lo è. Lo stato di necessità non giustifica la violazione delle leggi. Non in questo caso, perlomeno.

In ogni caso, Salvini è ancora stabilmente al 30% e rotti, stando agli ultimi sondaggi prima del “silenzio”...

Io non credo che l’exploit di Salvini, e più in generale della coalizione gialloverde siano figli di una mutazione genetica del Paese. Mi spiace, ma non credo che l’Italia sia un Paese intollerante o razzista solo perché c’è la Lega al governo.

Cosa, allora?

Io penso che la deriva popolista di questi ultimi mesi sia stata preparata da un mancato discorso di verità relativo alle nostre condizioni economiche, imputabile anche alle scelte politiche dei governi precedenti.

Ad esempio?

Ad esempio, il debito pubblico è cresciuto anche prima del governo Conte e non è mai stata un emergenza della nostra politica economica. Era la derivata di politiche di supposta crescita. Una possibilità, non una preoccupazione. Allo stesso modo, la fine dello stato di diritto come concezione diffusa deriva molto dal ventennio berlusconiano, che nei fatti ha sdoganato il populismo. Anche gli 80 euro di Renzi sono una forma di populismo. Certo, oggi Salvini afferma di non voler rispettare il 3% del rapporto deficit/Pil, ma quanti hanno detto la stessa cosa, almeno una volta, prima di lui? Sono gli stessi che una volta al governo definivano l’Unione Europea come una sorta di matrigna austera e insensibile, perché non concedeva loro di spendere quanto volevano.

Sta dicendo che Di Maio e Salvini sono “colpa” di Berlusconi e Renzi?

Sto dicendo che le responsabilità sono diffuse. Sto dicendo che si sono inseriti in un terreno già precedente arato. Questi mesi non sono un incidente della Storia, il disordine li precede. Semmai, loro hanno aggiunto arroganza, incompetenze, impreparazione. E, con Salvini, questa spinta nazionalista che è figlia di uno spirito dei tempi che attraversa tutte la società occidentali.