Peter Frase: “I giovani faranno rinascere la sinistra. E sarà più radicale che mai”

C’è una parola che sembra sparita dal vocabolario della Sinistra in tutto il mondo. La parola “futuro”. Tra le cause che hanno portato alla attuale crisi di ogni partito socialdemocratico (compresi quelli che hanno dovuto operare un necessario ripensamento, come lo PSOE spagnolo, o il Labour britannico), c’è proprio la mancanza di una prospettiva da offrire ai militanti e a tutti i cittadini capace di andare oltre una ragionevole gestione dell’esistente. Insieme ad alcune scelte politiche errate, come aver sposato l’agenda dell’austerità, è proprio l’assenza del “futuro” a rendere la Sinistra contemporanea sterile e incapace di rispondere colpo su colpo alla narrazione e all’agenda politica nazionalista, sovranista e populista che, da destra, sta orientando il destino del mondo. Curiosamente, uno dei laboratori di pensiero più interessanti sulla Sinistra di domani è negli Stati Uniti. Paese storicamente ostile a qualsiasi idea di “socialismo”, oggi si trova a essere visto dalla comunità internazionale (in attesa che diventi una comunità internazionalista, potremmo dire) come l’opportunità da cui ripartire. Qualche mese fa, non a caso, scrivemmo su queste pagine che Bernie Sanders rappresentava la scintilla di una Sinistra che “si ricordava come si fa”. Per farsi un’idea sulle prospettive di “futuro” da cui ripartire, è uscito finalmente anche in Italia Quattro modello di futuro. C’è vita oltre il capitalismo (Treccani, nel suo nuovo progetto editoriale che indaga i temi più dirimenti del nostro presente per contribuire, appunto, alla costruzione del futuro). Lo ha scritto Peter Frase, giovane studioso americano, attivista — milita nei Democratic Socialists of America, uno dei movimenti che spalleggia Sanders — e voce di riferimento nel dibattito (fa parte del board di Jacobin). Un libro uscito nel 2016, nel passaggio tra il mondo come lo conoscevamo e il mondo in cui ci siamo risvegliati con Trump presidente e la Brexit come opzione più votata dagli inglesi.

«Io voglio evitare la fase predittiva. Le persone che incontro mi chiedono quale sia la mia prospettiva di futuro preferita, ovviamente. Ma non è questo il punto. Il punto è dare degli strumenti per un dibattito che ha bisogno di essere vivo.» I quattro futuri immaginati da Frase partono da parole chiave sia distopiche (renditismo; sterminismo), che utopiche (comunismo; socialismo) che si diramano in variazioni su due contrapposizioni fondamentali: uguaglianza vs gerarchia; scarsità vs abbondanza. Non è tanto importante scegliere da quale parte stare (per quanto possa aiutare capire se essere di destra o di sinistra, eh), ma capire come costruire il futuro che si vuole: «Tutti questi futuri sono già qui. E la scelta da fare è politica, perché dobbiamo partire dall’assunto che l’ordine attuale non è più funzionale e non ha più legittimità. Il mio libro vuole giocare la partita delle idee e creare uno spazio di dibattito tra cosa è possibile e cosa si vuole fare.»

Il libro usa la fantascienza come chiave di interpretazione di fenomeni che sono tra noi e che dobbiamo capire come usare. Ad esempio definire il rapporto tra lavoro e automazione; tra ecologia e crescita; come costruire un nuovo stato sociale. «Alla fine ho cercato di creare qualcosa di nuovo e interessante partendo da vecchie idee!» dice scherzando Frase, che inizia la conversazione raccontando della sua passione per i teorici operaisti italiani. Cita più volte Mario Tronti come uno dei suoi numi tutelari, e quando gli faccio notare che negli Stati Uniti certe teorie hanno molta più fortuna che non in Italia, lui la spiega con l’idea che i socialisti americani dovevano costruirsi un’alternativa. «La nostra tradizione socialista non è forte come la vostra e dentro l’ideologia del there is no alternative chi si schierava davvero rischiava di essere isolata da tutto. Le persone come me hanno iniziato a guardarsi intorno e costruirsi delle basi teoriche solide per offrire una vera alternativa alle persone e, al tempo stesso, dire di più su chi volevamo essere». La teoria lascia l’Europa, arriva negli Stati Uniti e torna da noi come pratica: «Quando vengo in Europa mi rendo conto la nostra mancanza di tradizione rispetto a voi è un vantaggio. Da un certo punto di vista, non abbiamo niente da discreditare.»