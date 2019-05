Lega e Cinque Stelle, il compromesso impossibile: con questi leader non governerete mai

E all’estero? Un sistema verticistico, presidenziale, maggioritario come quello francese ha prodotto negli ultimi vent’anni due lunghe coabitazioni. Il socialista Mitterrand fu costretto alla coabitazione con il premier giallista Chirac, e lo stesso Chirac, eletto presidente, dovette dividere il potere con il socialista Jospin che dirigeva il governo. Credete che non abbiano mai litigato? Che non avessero interessi divergenti e attenzione alla propria bottega elettorale? Eppure governarono insieme, portarono avanti leggi e progetti importanti, ebbero una visione comune del Paese e sopratutto della politica estera e dell’immagine della Francia nel mondo. Si chiama senso dello Stato: non è difficile capire che cosa voglia dire. Vogliamo parlare delle Grandi Coalizioni tedesche? Che cosa avevano in comune i popolari con i socialisti se non una visione responsabile dei problemi di un Paese che doveva affrontare profonde riforme strutturali e la ricostruzione dei Laender orientali dopo la caduta del Muro? Ancora oggi la base socialista rimprovera ai dirigenti del proprio partito di avere dato il sangue ad Angela Merkel, ma la Germania è andata avanti.

Potremmo andare a caccia di altri esempi più o meno storici e importanti, ricordando in ogni circostanza che la volontà degli elettori va rispettata e che non è colpa loro se dalle urne sono usciti equilibri impossibili è governabilità complicate. La colpa, in democrazia, è degli interpreti che, una volta preso atto dei risultati, non hanno saputo trovare intese sul filo delle responsabilità e dell’interesse collettivo. Non è il colore della coalizione che deve fare storcere il naso ma il pressappochismo irresponsabile degli interpreti. Una volta preso il potere, hanno fatto a gara a togliere la sedia al vicino. Ma così restano solo le comiche, per fortuna finali.