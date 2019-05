Riecco Fiorello, la satira inoffensiva al servizio del potere (che ci farà rimpiangere Fazio)

Quando c’è da scongiurare che il gioco si faccia troppo duro, ecco che in televisione, su Rai, ritengono opportuno convocare Fiorello, il più bravo, il più simpatico. Si guardano in faccia, convengono nell’uso dell’arma pop più palese, sollevano la cornetta e subito provano a supplicarlo, convincerlo a tornare in campo, ad affermare la modica quantità del banale consentito. Lo chiamano a depotenziare il tutto, possibilmente a disinnescare il pensiero, a neutralizzare il conflitto con le cazzate, a bonificare ogni intento eversivo. Lo convocano contando che l’uomo giunga presto lì a far ridere, cantare, imitare l’insignificante, come avviene di solito, che so, al cral aziendale, cose così, tranquille, genuine, simpatiche, roba che certamente piacerà, vuoi mettere, anche a un eccelso pensatore sul campo quale Matteo Salvini. Scommettiamo? Penserai forse che il “Capitano” non nutra celeste nostalgia per i contenuti davvero forti che il karaoke consegnava, per il calore ideale che solo un minigolf da villaggio vacanze può sprigionare?



Vera o improbabile che sia, la notizia giunta grazie a Dagospia dell’auspicato ritorno di Fiorello sotto la volta ufficiale di Raiuno, negli intenti e nell’immaginario populista del settimo piano di viale Mazzini 14, dovrebbe corrispondere, se non altro in termini emozionali, al sogno coltivato un tempo da quel connazionale che reputava d’entrare trionfalmente ad Alessandria d’Egitto su un cavallo bianco, magari innalzando anche la spada dell’Islam.

Lo so, il riferimento storiografico è eccessivo in tempi di grado zero culturale populista, tuttavia, nel nostro caso, si tratterebbe, e già la battuta ci ripugna, di Tornado, l'altrettanto esemplare cavallo di Zorro, in questo caso nero e perfino in grado di comprendere la lingua degli umani, portatore dell'intrattenimento più banalmente testato. Ossia la rassicurante modalità di normalizzazione del pensiero, cominciando dal carissimo amico della comicità stessa, depurata da ogni spigolo aguzzo. Apoteosi d’ogni sincero bar sport.