L’alleanza dei sovranisti europei? È la beffa finale di Matteo Salvini per prendersi l’Italia

E tuttavia la piazza di certo non ci farà caso. In questo momento vuole fortissimamente credere che quegli undici rappresentino la possibile vittoria dell’”altra Europa”, o quantomeno la concreta chance di spostare a destra l’asse dei popolari convincendoli ad un’alleanza di tipo nuovo. È quel che dirà sul palco Salvini, è quel che ripetono in ogni comizio Marine Le Pen e gli altri, ma alla luce dei numeri la loro narrazione sembra segnata più dall’ottimismo della volontà che da calcoli realistici.

Tutti i sondaggi sui rapporti di forza nel prossimo Europarlamento ci hanno detto, finchè è stato possibile effettuarli e pubblicarli, che la maggioranza di 376 seggi non è alla portata di nessuna formula politica tranne l’alleanza tra Popolari, Socialisti e liberali dell’Alde, una delle forze in maggiore ascesa. Ed è questa ragionevole certezza che ha spinto nei giorni scorsi il candidato di punta del Ppe Manfred Weber a respingere senza mezzi termini l’ipotesi di accordi con i sovranisti. Certo, la storia recente dell’Europa ci ha abituato alle sorprese, ma anche la più grande di tutte – il Sì alla Brexit – si registrò sull’onda di un testa a testa durato per tutta la campagna elettorale, con i due fronti separati da poche briciole. Qui si parla di una settantina di seggi di distanza ed è davvero difficile immaginare un sorpasso, tantoché il fronte degli undici di Milano non ha fatto neppure lo sforzo di trovarsi un candidato di bandiera da contrapporre agli altri (missione peraltro impossibile: nella logica del sovranismo nessuno avrebbe accettato la guida di uno “straniero”) o di stilare un programma preciso oltre l’indicazione di sei generiche ispirazioni di principio.

Il comizio di Milano, così, servirà a Matteo Salvini soprattutto a uso interno. Per far dimenticare dieci giorni difficili. Per galvanizzare i suoi. Per dimostrare, con una partecipazione che si annuncia grandissima, che il Nord è roba sua. Per consolidare il gran sorpasso sul M5S che potrebbe qualificarlo come prossimo premier. Insomma, più che l’ultimo atto della campagna europea l’appuntamento milanese appare come l’apertura della prossima campagna politica. Troppo presto, dite? Ormai in Italia funziona così da molto tempo, bisogna farsene una ragione e attrezzarsi.