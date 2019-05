Economica, saporita, senza fertilizzanti. L’agricoltura del futuro è quella bioattiva

E cosa c’entra la foresta amazzonica?

Essendo il luogo più fertile del pianeta, il nostro obiettivo è stato quello di replicarlo per la progettazione di coltivazioni che richiedono zero impatto, alta produttività e pochissimo lavoro, grazie a una particolare "ricetta" segreta (nell’esatta composizione, un po’, impropriamente, come capita con la leggendaria ricetta della Coca-Cola) di compost chimicamente testato, lombrichi, minerali, sabbia vulcanica e micro-organismi in grado di aumentare in modo esponenziale la fertilità e la resa di un terreno agricolo, ottenendo, aspetto non secondario, verdura – e anche frutta – molto più buona e nutriente di quella coltivata con agricoltura intensiva addizionata con le sostanze chimiche o anche di quella bio che conosciamo oggi.

Può darci dei dati?

Con l’orto bioattivo, dal punto di vista della produttività, siamo nell’ordine di 10 volte la normale produzione dell’agricoltura bio tradizionale, mentre a livello nutrizionale abbiamo concentrazioni più elevate di licopene (+18,5%), calcio (+15%), potassio (+11%), fosforo (+60%) e zinco (+28%). Ma andando oltre i dati, ovviamente necessari per comprendere la portata rivoluzionaria di questo tipo di coltivazione, vale soffermarsi sui nostri valori fondamentali”.

Quali sono?

Creare soluzioni in cui mangiamo cibo sano, buono, saporito, dove l’agricoltore torna a lavorare in modo sostenibile perché, tra i diversi aspetti sorprendenti, con l’agricoltura bioattiva non è più necessario lavorare la terra.

In che senso?

Niente aratura, né zappatura! A monte, per i non esperti, va detto che l’odierna agricoltura tradizionale, sempre di più, è dipendente da fertilizzanti e concimi di sintesi che rendono le piante dipendenti, con l’effetto di drogarle, e con il suolo che in parallelo progressivamente si impoverisce, aumentando altresì la possibilità di sviluppo di patogeni, senza considerare un aspetto altrettanto nocivo, ossia che l’agricoltura tradizionale inquina le falde acquifere con la lisciviazione dei nitrati.

L’agricoltura bioattiva è tutt’altro?

Sì, per esempio, noi non compattiamo il suolo perché deve avere la giusta areazione. E nemmeno lo concimiamo perché la fertilizzazione avviene tramite copertura organica permanente. Ricreiamo ciò che accade in natura: sotto la stratificazione superficiale la terra è ricchissima di componente organica, consentendo addirittura una piantagione densa di piante, a diversi stadi di crescita e con diverse caratteristiche e anche le erbe spontanee hanno la loro utilità perché aiutano a mantenere l’umidità del suolo.

Quindi nessuna controindicazione?

Nessuna, davvero. Questo è un metodo di coltivazione ecologica che permette di risparmiare acqua ed energia. Le ramaglie sminuzzate arricchiscono il suolo di sostanza organica, migliorando la struttura e trattenendo l’acqua, perciò la nostra agricoltura non richiede irrigazioni continue. E, ribadisco, il terreno, una volta avviato il metodo, non ha bisogno di lavorazioni costanti per mantenerlo soffice o di concimi chimici per fertilizzarlo. E poi è anche un’agricoltura esteticamente bella, come si vede nella foto in uno degli orti bioattivi più evoluti d’Italia, quello dell’incantevole Pippo's Little Resort, a Poppi, in provincia di Arezzo.

Non temete di essere ostacolati dalle varie lobby dell’agricoltura tradizionale?

No, perché l’innovazione che non ha controindicazioni può essere rallentata ma alla lunga non si può arrestare; e poi qualcosa di simile a quello che facciamo noi, a Cuba, lo fanno dagli anni Cinquanta, dove hanno qualcosa di simile agli orti bioattivi in ogni condominio, in ogni pertugio possibile. Loro ci sono arrivati per le problematiche dell’embargo, io per dare una risposta alla domanda di mia moglie.