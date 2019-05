De Masi fa a pezzi Bolsonaro: “Il Brasile è nelle mani del nuovo fascismo. E presto toccherà anche all’Italia»

Ma il Brasile “infelice” che si risveglia che prospettive ha, allora?

Le prospettive ci sono sempre. A una fase di dittatura segue sempre una fase di democrazia. Il problema è il durante. I golpisi che hanno preso il potere nel ’64 sono rimasti fino all’85: una intera generazione che ha subito esili, torture, omicidi. Penso ad amici come José Serra, o Fernando Henrique Cardoso, che è stato presidente per due mandati e che ho incontrato pochi giorni fa per un pranzo.

Cosa dice Cardoso della situazione?

È preoccupatissimo. Lui è figlio e nipote di generali, viene da una famiglia di generali e sa bene il pericolo che si corre in questi casi. Lo ha dichiarato anche in un’intervista rilasciata al più importante e prestigioso giornalista televisivo del Paese, Roberto Davila – è un format che dura 40 minuti, approfondito. Poi la registrazione viene diffusa più volte, in diversi momenti della giornata.

Lei ha detto di avere incontrato anche Lula, in carcere.

Sì, sono rimasto un’ora, perché lui può ricevere una/due persone al massimo (sono andato con mia moglie) per un’ora alla settimana. Quindi lui sta sempre in completa solitudine. Potrebbe ricevere, il lunedì, anche il cappellano. È una cella di quattro metri per cinque, destinata a una persona che per tutta la vita è stata attiva, ha fatto centinaia di cose, è stata due volte presidente della repubblica, e adesso si ritrova in un buco, con un lettino piccolo piccolo, un tavolinetto di plastica, sgangherato. E con una solitudine totale.

Bisogna pensare che Lula non è un intellettuale, non è Gramsci, che si mette a leggere e scrivere, per cui. Io gli ho portato un libro, lui mi ha ringraziato, ma si affatica molto a leggere. Per cui è un carcere al cubo. E se uno pensa che un Paese bello, potente e straordinario come il Brasile abbia, adesso, al Alvorada uno come Bolsonaro e in galera uno come Lula, ci si rende conto della follia.

Cosa vi siete detti?

Abbiamo parlato di molte cose. Di come avviene un golpe, perché lui si reputa – ma lo è – vittima di un golpe. Messo in galera due mesi prima delle elezioni, quando lui ha il 38% dei voti e Bolsonaro il 12%, quindi vincitore strasicuro. Arrestato perché non minca. E perché avrebbe ricevuto un appartamento in un quartiere ultrapopolare di una mediocre località balneare, che non è neanche suo e che lui non ha mai comprato. Questo rende l’idea: uno che è stato a capo della settima potenza industriale si fa corrompere con un appartamento fetente in un quartere popolare? È chiaro che dietro c’è un disegno, una politica planetaria gestita dagli Stati Uniti.

In che senso?

Il figlio di Bolsonaro è molto amico di Steve Bannon, l’ex stratega di Donald Trump, che ha dato i suoi consigli per le elezioni. E Bannon è lo stesso che oggi è molto attivo in Italia: ha stabilito che sarà il suo prossimo punto d’attacco.

Quindi questo golpe post-industriale potrebbe arrivare anche in Italia?

Ma guardi che l’Italia è solo due fasi indietro rispetto al Brasile, ma arriverà, se si continua di questo passo. Abbiamo avuto: i movimenti di piazza, una magistratura che è intervenuta in modo pesante, abbiamo paura di un nemico fittizio che è l’immigrato. Una paura creata ad arte per bloccare le masse e presentare il nuovo uomo forte che dice “Non aver paura, arrivo io a difenderti”. Bannon è qui, ha tutti gli onori, gli si fitta una abbazia a Trisulti – opera d’arte strepitosa – per 19 anni per farci una scuola di destra europea senza che nemmeno avesse le carte in regola. E aveva la lettera di raccomandazione di un cardinale, il che lascia vedere come si tratti di lobby che tagliano, in modo trasversale, il mondo religioso, politico e militare.