Divisi alla meta: ecco la mappa dei sovranisti che vogliono sfasciare l’Europa (ma non sanno come)

Mentre gli account del gruppo ACRE, acronimo di Alliance of Conservatives and Reformists in Europe, contano rispettivamente circa 15mila e più di 5mila follower su Facebook e su Twitter. Tra gli hashtag più usati c’è #RetuneTheEU, ma quale Europa vuole chi si riconosce in questo gruppo? Una risposta arriva dalla lettera di Giorgia Meloni e Jan Zahradil pubblicata sul Corriere della Sera. Ciò che viene proposto è una scelta che vada oltre l’alternativa tra la dissoluzione dell’Ue e l’Europa federale, ma che miri a una riforma radicale per rendere l’Unione Europea meno dipendente dalla burocrazia. In particolare si legge: “Crediamo nella riforma dell'UE, per creare un'Europa che sia una comunità di Stati liberi e sovrani che scelgano di cooperare tra loro su questioni fondamentali, ma che possano continuare a prendere decisioni più vicine alle persone.”

E, a proposito di scelte prese direttamente dagli elettori e di democrazia diretta, passiamo al gruppo EFDD, che sta per Europe of Freedom and Direct Democracy. Nel 2014 con una percentuale del 6,39% dei voti conquistò 48 seggi. L’account Twitter del gruppo conta oltre 8mila follower e su Facebook è seguito da oltre 21mila persone. La posizione sull’Ue è chiarita nella homepage del sito web “Il gruppo EFDSov si oppone alla (…) centralizzazione del potere nelle mani dei non eletti a Bruxelles. Proponiamo qualcosa di completamente diverso: vogliamo incoraggiare i popoli europei ad avere voce in capitolo nelle leggi che governano il loro Paese. Crediamo che le decisioni importanti possano e debbano essere legittimate da un referendum libero ed equo, non solo a livello nazionale, ma anche a livello regionale e locale.” Chi aderisce a questo gruppo, oltre ad essere sostanzialmente critico nei confronti dell’euro, ritiene che non debba essere fatto nessun ulteriore passo verso una maggiore integrazione europea attraverso politiche o modifiche ai trattati, senza interpellare direttamente l’elettorato.