Addio Nanni Balestrini, poeta e amico

Siamo a metà degli anni Novanta. Silvio Berlusconi è diventato presidente del Consiglio con la sua Forza Italia, portando con sé, per la prima volta nella storia recente, un partito di destra come l'Alleanza Nazionale di Gianfranco Fini, oltre che la Lega Nord di Umberto Bossi. Passo le giornate parlandone coi miei amici, in Ancona. A volte ci confrontiamo con gli anziani che ci inondano di ricordi partigiani. L'aria è decisamente tesa, surreale.

Cerco in tutti i modi qualcuno che sia in grado di regalarmi le parole per dire quello che vorrei dire, e per consuetudine lo cerco nelle canzoni. Sono un punk di venticinque anni, ho i capelli lunghi fin sopra il sedere, la chitarra elettrica nel bagagliaio di una Ford Fiesta verde comprata usata per poche centinaia di migliaia di lire. Incappo in Nanni Balestrini, nei suoi libri. Inizio con Gli invisibili, e subito capisco che la mia ricerca è finita. Passo velocemente a tutti gli altri, Vogliamo tutto, La violenza illustrata, Tristano, L'editore, I furiosi. Proprio in quei giorni ne è uscito uno nuovo, Una mattina ci siam svegliati. Parla proprio di questo, dell'oggi, del mio oggi. Io ho da poco terminato il mio servizio civile presso un dormitorio per senza fissa dimora a Falconara, esperienza violenta, sconvolgente, inutile. Ho chiuso con la musica, la mia vera sola passione. La mia band si è sciolta, destino delle band, da che mondo è mondo. Ho cominciato a scrivere, perché da qualche parte tocca cominciare per srotolare il bandolo della matassa. Sono di Ancona, qui c'è Massimo Canalini e la sua Transeuropa, che negli ultimi anni si è fatta notare prima per le antologie Under Venticinque di Pier Vittorio Tondelli, poi per aver scoperto Silvia Ballestra e Enrico Brizzi, quello di Jack Frusciante è uscito dal gruppo.

Comincio a frequentare la casa editrice, e un giorno meriterebbe di essere raccontata. Canalini fa editing pesante, consiglia a tutti tre, quattro libri, dice a tutti di cercare la propria voce, ma impone fondamentalmente la sua. La sua voce non è la mia voce, non ci somiglia per niente. Ma ho incontrato quella di Balestrini, e mi ci riconosco. Perché la sua voce è quella che più di ogni altra mi ricorda il rap, che è stata una delle mie passioni recenti. Ci ho scritto anche la tesi di laurea, in storia americana, tesi che non discuterò mai, perché fondamentalmente sono una testa di cazzo. Nanni Balestrini è un poeta, non un rapper. Ma è un poeta che gioca con la musica, da sempre. E che fa politica, lo stesso. So cos'è il Gruppo 63 perché ho studiato, so cos'è Potere Operaio perché ne ho letto, so chi è Nanni Balestrini, e so che vive a Parigi. Nella metà degli anni Novanta non ci sono i social, non ci sono neanche i cellulari, almeno non per noi, e neanche internet. Essere a Parigi equivale a essere su Marte.