Ecco a voi Dan Tepfer, il pianista che improvvisa con un algoritmo

Secondo Tepfer, “si tratta al contrario di una situazione che mi dà più idee e mi spinge a essere creativo. Anzi, mi fa trovare e seguire dei sentieri musicali che, altrimenti, non avrei mai individuato. Del resto, “non sto creando un pezzo per il computer, ma solo un modo in cui il pezzo deve lavorare”, che è proprio come lavora un algoritmo. La cosa notevole è che il computer suona lo stesso pianoforte di Dan Tepfer, cioè non aggiunge suoni, ma prosegue le sue idee in modo inaspettato. Sia per il pubblico che per l’autore.

Si può dire che si sia di fronte all’improvvisazione assoluta: nessuno, nemmeno la macchina, sa prevedere quale suono arriverà in seguito. Ma tutti sospettano che sia qualcosa si piacevole.