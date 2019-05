Tra i due litiganti, il terzo sparisce: ecco perché Salvini e Di Maio ci hanno già fregati tutti

Alla fine ce l’hanno fatta. Sognavano una campagna elettorale per le europee del genere e alla fine l’hanno ottenuta. Il duo Salvini-Di Maio, al di là delle baruffe chiozzotte che regalano ogni giorno ai giornali, è riuscito ad arrivare a una settimana esatta prima del voto senza dover parlare di nulla di significativo, se non trascinando la questione italiana su chiave europea e usare l’Europa come referendum su se stessi in chiave nazionale. Contenuti zero. Proposte reali zero. Dibattiti sul ruolo dell’Europa, sia pure sul suo funzionamento, zero. Proposte che caratterizzassero le diverse candidature, zero.

Un silenzio tombale su tutto il periodo elettorale. Anzi, no, un chiasso infernale del governo che è anche al tempo stesso la sua unica incredibile opposizione, con i due litiganti che ogni giorno hanno occupato lo spazio che di solito si riserva alle minoranze quando uno dei due vicepremier ha deciso di attaccare l’altro e ha ottenuto risposta. La mossa geniale di chi se le dà di santa ragione mentre è in scena e poi torna a fare pace, stringere accordi e stendere strategie nella solitudine del camerino. Hanno fatto sia il governo che l’opposizione e ovviamente hanno occupato lo spazio di entrambi mentre l’opposizione (quella vera, in Parlamento) non ha potuto che assistere alle dispute quotidiane prendendo le parti ora di questo e ora di quello illudendosi di essere parte attiva del gioco e invece di fatto relegandosi all balconata con i suoi strilli, gli applausi e i fischi.

Questa campagna elettorale per le elezioni europee, probabilmente la più importante campagna per intervenire in tempo su temi fondamentali come la riconversione ecologica, l’equità fiscale e molto altro, è stata la più muta delle campagne elettorali che si sia mai vista. Chi si impegna a provare a dire qualcosa o a esporre un programma rigoroso risulta un marziano che usa un vocabolario incomprensibile per i più e perfino gli slogan mancano di fantasia, i manifesti sono smunti, le foto fuori fuoco, come una qualsiasi campagna di un qualsiasi paesino di provincia.