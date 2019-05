Dagli sbarchi a Strache, fino alla rivolta della Chiesa: il sovranismo è nudo (per chi lo vuol vedere)

Sarebbe bastato questo, a rovinare il weekend sovranista, ma la chiosa domenicale è stata addirittura peggiore, perché ha messo Salvini di fronte al fallimento della sua strategia di contenimento degli sbarchi, e peggio ancora l’ha fatto in diretta televisiva, mentre il vicepremier leghista era ospite da Massimo Giletti. È da lì che Salvini ha assistito, incredulo, allo sbarco di 47 migranti raccolti da giorni dalla nave dell’ong Seawatch, nel porto di Lampedusa. Nessun complotto politico. Semplicemente, l’ordine di un pubblico ministero di Agrigento, che nel chiedere il sequestro della nave, ha disposto lo sbarco delle persone, nonostante le pressioni del Viminale, nonostante la veemente reazione catodica di un infuriato Matteo Salvini. Porti chiusi? Nemmeno un po’.

Non è finita qui: perché a Vienna e Lampedusa si è aggiunta Roma: da Monsiglior Parolin, segretario di Stato vaticano, sino a periodici e quotidiani come Civiltà Cattolica, Famiglia Cristiana e Avvenire, è stata una domenica di scudi alzati contro e di prese di distanze contro il rosario brandito da Salvini dal palco di Milano, che ha baciato il rosario e invocato la Madonna come auspicio per una vittoria sovranista alle elezioni: «Invocare Dio per se stessi è sempre molto pericoloso», il commento al curaro di Parolin, che racconta di un ostilità sempre più crescente tra Bergoglio e la galassia dei sovranisti, che da tempo, complice Steve Bannon, ha iniziato una crociata contro il Pontefice.

Il messaggio è brutale, nel suo insieme: i sovranisti sono al soldo di potenze straniere, le loro politiche sono inefficaci, le alleanze che prefigurano per l’Europa non reggono nemmeno là dove sono nate, e i vertici della comunità cristiana che dicono di difendere non hanno alcuna simpatia per loro. Il re è nudo, insomma. Nella sua ambiguità, nella sua inefficacia, nel suo velleitarismo. Quanto questo possa pesare, a una settimana esatta dal voto europeo, lo diranno gli elettori. Che di sicuro, però, hanno di fronte e negli occhi un weekend di ordinari disastri. Se questo è il futuro dell’Europa, è più farsa che tragedia.