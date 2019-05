Chi è Bill de Blasio, il sindaco di New York che sfida Donald Trump

Chi sta correndo per la Casa Bianca? È il titolo di un articolo del New York Times. L’elenco va aggiornato di continuo e la risposta cambia nel tempo, soprattutto tra i democratici dove i candidati sono arrivati a quota 23. La scorsa settimana infatti è arrivato l’annuncio ufficiale di Bill de Blasio che pur essendo nato a Manhattan con il nome di Warren Wilhelm, aveva i nonni materni di origini italiane. In particolare il nonno materno proveniva da Sant’Agata de’ Goti (Benevento), la nonna materna da Grassano (Matera). Si è laureato alla New York University e ha studiato alla Columbia University School of International and Public Affairs. Ha lavorato nell'amministrazione Dinkins, quindi ha ricoperto il ruolo di direttore regionale presso il Dipartimento per gli alloggi e lo sviluppo urbano, ha rappresentato il distretto scolastico 15 di Brooklyn e nel 2000 ha guidato la campagna di Hillary Clinton per il Senato. Due anni dopo è entrato a far parte del consiglio comunale di New York, per il 39 ° distretto di Brooklyn.

De Blasio è però noto soprattutto per essere il sindaco di New York, per la precisione il numero 109, riconfermato nel 2017. Dall’inizio del suo mandato ha ridotto il tasso di criminalità nella città e ha visto raggiungere un livello record di posti di lavoro. Altro motivo di vanto, riportato sul sito web ufficiale della grande mela, è vedere la città in anticipo sull’impegno preso di ridurre le emissioni di gas serra dell’80% entro il 2050. Proprio quello sul clima è stato uno dei temi che lo ha visto opporsi al presidente Usa. «Fa molto male pensare che Donald Trump venga da New York. Dovrebbe sapere che ciò che sta pensando di fare ferirebbe la sua città più di ogni altro posto», diceva nel 2017 riferendosi all’intenzione di sfilare gli Usa dall’accordo sul clima firmato nel 2015 a Parigi. La sfida per diventare il prossimo inquilino della Casa Bianca è partita lo scorso 16 maggio, quando ha annunciato la volontà di partecipare alle primarie democratiche con un video in cui c’è anche la moglie Chirlane McCray.