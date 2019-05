Niki Lauda, il vero eroe della Formula 1 (detestato da Enzo Ferrari)

Che strano. Ha avuto tutto dell’eroe senza essere un eroe. Quello di Niki Lauda è un archetipo eroico passato sottotraccia: la faccia mangiata dal fuoco, il pezzettino d’orecchio rimasto dopo il disastro di Nurburgring 1976, i denti da coniglio che per un po’ sono stati iconici nel mondo delle corse, e poi non più. Ha vinto tantissimo: tre campionati (1975, 1977, 1984) e ha perso quello del 1976 per mezzo punto. Storia epica quella. L’incidente sul Ring, il circuito più bastardo al mondo, 22 chilometri di curve. Una follia. Il rischio di rimanerci soffocato, oltre che ustionato (Lauda fu salvato da Arturo Merzario, a cui regalò il suo orologio). La ripresa dopo poche settimane mentre James Hunt, biondo e bello e femminaro, gli rubava punti su punti. Il casco scavato all’interno perché le imbottiture non toccassero le ustioni. E l’ultimo disastroso gran premio in Giappone. Hunt resta in gara. Lauda si ritira. È tutto raccontato molto bene nel film Rush, di qualche anno fa.

Luca di Montezemolo (allora direttore sportivo delle rosse) e Mauro Forghieri (geniale ingegnere progettista) gli offrono l’escamotage: dichiarare un problema tecnico. Lui rifiuta. Dice e fa dire che si è ritirato per paura.