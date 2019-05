Tempo di enigmi: se risolvi questa crittografia dell’esercito nazista sei il più bravo in circolazione

Il manuale, forse in modo un po’ troppo sbrigativo, si limita a fornire la soluzione senza però spiegare come risolvere l’enigma. Come si risale a queste informazioni? Come si analizzano pois e bottoni? Vanno considerate anche le mani e le dita? Non si sa.

Ignoto anche il metodo per “leggere”la firma. L’esperto di decrittaggio Klaus Schmeh ha gettato la spugna: “Finora non sono riuscito a individuare né il messaggio morse né quello contenuto nella scritta. Sono perfino andato al British Archive di Londra per guardare il documento originale con fotografie ad altra risoluzione. Non ha cambiato niente”.

Alcuni, leggendo questo suo appello sul blog, hanno cercato qualche spiegazione. Forse, commenta un lettore, “tutto va cercato nei bordi dell’immagine, che forse nella ristampa dell’edizione del manuale sono saltati”. Altrimenti, suggerisce un altro ancora, “forse non si tratta di un Morse, ma di un Braille modificato. I pois, che a prima vista sembrano innocui, forse una volta copiati su un foglio trasparente vanno a formare un messaggio più chiaro – almeno per chi, come è ovvio, possiede già la chiave per interpretarli”.